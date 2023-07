Frana durante la notte nel Bellunese, casa inagibile. Evacuati due pensionati di Salzano

Evacuati dopo che una frana nella notte aveva portato via il muro di contenimento a valle della casa. È accaduto a due villeggianti di Salzano di 76 e 68 anni proprietari di una parte di un’abitazione a Renon, frazione di Gosaldo, dove sono soliti passare i mesi estivi.

La notte tra mercoledì e giovedì è stata terribile. «Il rumore del vento e della pioggia– racconta Mariuccia Schena una vicina – le lamiere che volavano, i bidoni della plastica portati via. Il tutto nel buio più totale perché i lampioni sono stati spenti per il risparmio energetico. Ho già fatto le mie rimostranze al sindaco: almeno in alcuni punti devono tenerli accesi». Secondo Mariuccia, la frana che ha portato via il muro a valle della casa dei due coniugi veneziani sarebbe avvenuta alle 2. 40 di notte .

«Penso che sia avvenuta in quel momento – dice – per la proprietaria, invece, sarebbe accaduto verso l’alba. Fatto sta che questa mattina il muro non c’era più».

Si tratta di un muro che era stato costruito qualche anno dopo la casa: «L’abitazione è stata fatta nel’68-’70 – ricorda Mariuccia – il muro nel ’71-’73. Era un muro lungo una quindicina di metri, alto 1,80-2 metri e spesso circa una trentina di centimetri. Nel tempo aveva iniziato ad allontanarsi sempre più rispetto all’abitazione. Erano anni che era così e con la tempesta Vaia le cose erano peggiorate».

La coppia è solita trascorrere lì le vacanze, da luglio a settembre. Ieri, però, è dovuta far ritorno a Salzano. Dopo il sopralluogo dei carabinieri di Gosaldo, dei vigili del fuoco del distaccamento di Agordo e della responsabile dell’ufficio tecnico, il Comune ha emesso un’ordinanza di evacuazione della casa, come conferma il sindaco Stefano Da Zanche.

«Abbiamo preso questa decisione per precauzione– dice– Inoltre, ho chiesto ai vigili del fuoco di posare dei teli sulla frana per evitare che il problema si acuisca».

Ieri mattina la situazione non era semplice. Allo spavento per lo smottamento, si è aggiunto anche il fatto che i telefoni non funzionavano. Fatti i bagagli, i due villeggianti sono partiti alla volta di Salzano. Ora si attendono i risultati del sopralluogo. Un tecnico dovrà valutare se sussiste un pericolo all’abitazione o se i due proprietari potranno farvi ritorno senza preoccupazioni.