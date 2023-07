Maltempo a Portogruaro: alberi sulla casa di riposo, un tronco ha bloccato le ambulanze del pronto soccorso

Danni alla Casa di riposo Francescon di Portogruaro: gli ospiti stanno tutti bene. Sette alberi sradicati dalla potenza del vento, danni al tetto del Padiglione San Gottardo, ai cornicioni, alle tende da sole e a diverse aree della casa di

riposo.

Questo il bilancio dei danni. Per l'Ipab è in corso la conta dei danni, che si preannuncia di svariate decine di migliaia di euro.

Non ci sono state problematiche o emergenze per gli ospiti. A farne maggiormente le spese, tuttavia, è stato il parco esterno della struttura. Dei sette alberi caduti al suolo, ben quattro avevano il vincolo monumentale.

In particolare le piante che dovranno essere rimosse sono 1 magnolia, 3 pini marittimi finiti sopra al Padiglione San Gottardo (al momento inutilizzato per lavori), 1 pino, 1 cedro e 1 lauro.

Ma anche diversi alberi con rami spezzati.

«Ringrazio di cuore -ha detto la presidente dell'Ipab, Caterina Pinelli- il nostro personale, che già nella notte è intervenuto per mettere in sicurezza la Residenza e limitare i disagi agli anziani al minimo e i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente per consentire il passaggio eventuale dei mezzi di soccorso. Ora ci metteremo al lavoro per far tornare quanto prima la situazione alla normalità».

Un albero caduto ha bloccato le ambulanze del pronto soccorso di Portogruaro

L'albero caduto al Pronto soccorso di Portogruaro

La tromba d’aria ed il nubifragio di questa notte hanno causato danni anche alla camera calda del pronto soccorso di Portogruaro.

Lo comunica l'Usl 4. I danni hanno bloccato per qualche ora le ambulanze disponibili, il problema è stato tuttavia risolto con la presenza di una ulteriore ambulanza arrivata da Caorle per intervenire in caso di emergenze.

Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l’albero caduto. Il personale del Suem ha collaborato nei lavori di rimozione dell’ostacolo.