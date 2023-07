Concerti in Piazza San Marco senza il permesso. La Soprintendenza: «Nuovo protocollo»

Nessun permesso e un nuovo approccio nell’applicare il protocollo da seguire quando si autorizzano le manifestazioni in Piazza San Marco. «Come Sovrintendenza non abbiamo dato nessun permesso, per il semplice motivo che la documentazione prevista ci è arrivata il giorno prima del concerto di Laura Pausini. Non c’era il tempo materiale per poter visionare e valutare il gran numero di documenti. Da qui la decisione di non entrare nel merito e di non dare alcun permesso».

Il soprintendente

Fabrizio Magani, da febbraio nuovo direttore della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia è chiaro quando spiega la posizione del suo ufficio sulla questione dei concerti in Piazza San Marco.

Il soprintendente Fabrizio Magani

«Io non ho alcun preconcetto verso l’apertura della piazza a uso spettacoli anche perché sicuramente molte persone li apprezzano e sono felici di poter assistere ai concerti. Esiste un protocollo che gli organizzatori devono seguire a ogni manifestazione che organizzano», spiega Magani. «Quanto ci è stato inviato, come documentazione, si basava su questo protocollo. Ma l’applicazione di un protocollo deve essere valutata di volta in volta prima della manifestazione, in particolare durante le operazioni di allestimento delle strutture che servono alla manifestazione. Non tutte le imprese che operano possono avere la professionalità di lavorare in Piazza San Marco. Per questo è fondamentale seguire le fasi di allestimento. Vale anche per la misurazione dei decibel imposti come massimi. Va verificato ogni volta, perché le condizioni dei mosaici, come dei monumenti, variano con il tempo e l’incidenza del suono muta anche in funzione della posizione della fonte», continua Magani. «E di questo si era detto preoccupato il anche il Proto della Basilica, Mario Piana. Ad esempio, se parliamo di peso massimo consentito per metro quadro di pavimentazione, il fatto che non si possano superare i 300 chili per metro quadro non vuol dire nulla, se non verifichiamo come questi vengono distribuiti sui masegni. Un conto che venga usata una tavola di 30 centimetri e un altro se quella tavola è di un metro. Per questo, è importante seguire e controllare le fasi di allestimento. Ho deciso quindi di scrivere una lettera al Comune, a Vela e a tutti gli enti che operano o hanno interessi in piazza, per spiegare questo. Sono sicuro che non ci saranno problemi, anche perché c’è un buon rapporto con tutti».

I danni

Nel merito dei presunti danni che sarebbero stati provocati su monumenti e pavimentazione, il Soprintendente Magani spiega: «Per quanto ho visto io, soprattutto grazie a delle foto, non posso dire che ci siano stati dei danni. I vigili hanno spiegato che i calcinacci caduti erano dovuti a fattori già evidenziati in passato. L’altro elemento che mi hanno fatto vedere era un chiusino non posizionato correttamente», conclude Fabrizio Magani.