Aprono a Mestre due nuove fumetterie a pochi metri di distanza

Il mondo del fumetto non lascia Mestre, anzi... raddoppia. Il testimone lasciato vacante dalla chiusura di Supergulp in via Rosa trova una doppia eredità, con due negozi che annunciano la prossima apertura a pochissima distanza l’uno dall’altro e entrambi in pieno centro, ma con un progetto già ben chiaro in mente: c’è spazio per tutti, l’importante sarà lavorare al meglio per la cultura e per i giovani in città.

“Supergulp” ha chiuso da poco più di un mese dopo il fallimento della ditta Rem srl che controllava i negozi di Mestre e Milano ma ora, in attesa delle decisioni del curatore fallimentare che arriveranno a breve (probabile un’asta dei beni rimasti all’interno, sicura già l’udienza per eventuali creditori a novembre), sono già due le attività che cercheranno di prendere il posto nel cuore degli appassionati.

Il primo ad aprire, con cartelli di annuncio già sulle vetrine, sarà “Multiverse Comix” in via Mestrina, di fronte all’ex Mondolibri. A gestirla sarà un ex dipendente di Supergulp, che spiega: «Non volevamo né potevamo lasciare per troppo tempo scoperta una piazza importante come Mestre. Abbiamo deciso di aprire un negozio che vuole anche essere un preciso punto di riferimento per gli appassionati del fumetto e un luogo di incontro. Ci occuperemo solo di fumetti e non di giochi, perché non vogliamo entrate in concorrenza con realtà già esistenti in città. Lo spirito, anzi, è quello della collaborazione con tutte le altre attività commerciali e soprattutto con le associazioni, che da noi troveranno terreno fertile per iniziative, incontri e quanto altro servirà».

Poco distante (meno di cento metri), in via Olivi sulle vetrine dell’ex “Tutto a un euro” è visibile da un paio di giorni il cartello con l’annuncio dell’arrivo di “ComixLeague Mestre”. Anche in questo caso, non si tratta di un nome nuovo per gli appassionati, dato che fa riferimento alla fumetteria omonima di Treviso, da anni punto di riferimento della Marca e che a sua volta aveva iniziato l’attività sotto le insegne di Supergulp.

«Non si tratta di uno spostamento», spiegano da Treviso i titolari, «ma dell’avvio di una seconda attività commerciale. L’idea era nell’aria da tempo, e non è stata decisa con la chiusura di Supergulp. Noi apriremo per fine estate per rendere Mestre sempre più punto di riferimento per il mondo del fumetto. Le nostre intenzioni sono quelle di fare squadra con chi è già presente per tenere viva la cultura giovanile in città».