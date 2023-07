Maltempo: decine di alberi abbattuti a San Michele al Tagliamento, danni ad auto in sosta

Si segnalano danni nel territorio di San Michele, soprattutto nelle frazioni a nord. La frazione più colpita sembra essere San Giorgio al Tagliamento. Decine di alberi di grosse dimensioni sono stati abbattuti, sia pubblici che privati. Danni ad auto in sosta, a recinzioni e a tetti. Rovesciata la tribuna del campo sportivo di San Giorgio al Tagliamento, danni al cimitero. Qui il sindaco sta predisponendo ordinanza per la chiusura dovuta a pericoli per cadute di coppi ed altro. Impegnati Protezione civile, operai comunali, polizia locale e carabinieri fin dalle 4.

Persistono danni alla cabina elettrica di via Piave a San Michele.

Parla il sindaco, Flavio Maurutto. “A seguito della tromba d'aria che nella notte ha colpito anche il nostro Comune, ringrazio la Protezione Civile e i nostri dipendenti che, con il loro immediato intervento, hanno permesso il ripristino della viabilità nelle strade già dalle ore 8, con particolare riguardo ai punti più critici di San Michele al Tagliamento, come via Marango; e a San Giorgio al Tagliamento in via Caduti e via Nazionale.

È attualmente in corso la valutazione dei danni per capire come tutelare gli interessi sia pubblici che privati. Permane purtroppo il disagio legato alla mancanza di energia elettrica che ha colpito più Comuni, tra cui il nostro, e vede l'Enel impegnato su più fronti. Si spera che la situazione possa essere ripristinata al più presto".