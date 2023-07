Dimessa dopo l’incidente, muore in quattro giorni: aperta un’inchiesta, quattro indagati

Resta coinvolta in un incidente e finisce in ospedale: viene dimessa ma quattro giorni dopo muore all’improvviso: la Procura apre una inchiesta.

Filomena Barbieri, 62 anni, risiedeva a Mira, dov’è anche successo l’incidente, ma ha vissuto a lungo a Cervignano del Friuli: indagati due automobilisti e due medici, disposta l’autopsia.

L’incidente

Martedì 4 luglio Barbieri era rimasta coinvolta, incolpevole passeggera di un’auto condotta da un collega di lavoro, in un incidente stradale successo a Mira. Era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Dolo, dove le avevano riscontrato un trauma cranico e un’emorragia, e dopo una notte in osservazione era stata dimessa. Ma quattro giorni dopo il sinistro, sabato 8 luglio, alle sette di sera, mentre stava preparando la cena in casa, si è sentita improvvisamente male, è svenuta e non si è più ripresa. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, prima a domicilio e poi nello stesso nosocomio di Dolo.

L’inchiesta

Su sollecitazione dei familiari, che hanno immediatamente ricollegato il decesso all’incidente e che si sono affidati a Studio3A, il pubblico ministero della Procura di Venezia, Laura Villan, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte, a soli 62 anni, di Filomena Barbieri.

Il Sostituto Procuratore, anche come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati i conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro, la Fiat Panda dov’era trasportata la vittima e una Citroen C3, rispettivamente G. B., 47 anni, di Mira, il collega di lavoro della signora Barbieri, e A. G. D. P., una cinquantanovenne anche lei mirese, più due medici dell’ospedale di Dolo che hanno seguito la paziente, G. E. Z, 62 anni, di Jesolo, del Pronto Soccorso, e Y. C., 35 anni, di Venezia, del reparto di Neurochirurgia.

E, soprattutto, il magistrato inquirente ha disposto l’esame autoptico per stabilire le esatte cause del decesso, se sia effettivamente riconducibile alle conseguenze del sinistro stradale e se vi siano state (anche) eventuali condotte negligenti, imprudenti o imperite da parte dei sanitari per le cure (non) prestate e le dimissioni (affrettate) dall’ospedale. L’esame sarà effettuato lunedì 17 luglio 2023, alle ore 10, nella sala settoria del nosocomio di Dolo, dal medico legale dott. Guido Viel, il consulente tecnico nominato dal Pm: alle operazioni peritali parteciperà, come consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale dott.ssa Alessandra Rossi di Padova.

La vittima

Filomena Barbieri, che lavorava alla Fincantieri di Porto Marghera per conto della Pulitecnica Friulana, e che ha lasciato in un dolore immenso il marito, due figli, una figlia e due amatissime nipoti, alle 15.15 di martedì 4 luglio si trovava a bordo della Fiat Panda condotta dal collega, quando, in Riviera Silvo Trentin, all’intersezione con il ponte girevole fronte Rekit Benkiser, l’utilitaria si è scontrata, per l’appunto, con la C3 guidata da A. G. D. P.: il sinistro è stato rilevato dagli agenti della polizia locale di Mira.

Inizialmente non pareva un incidente di estrema gravità, ma l’urto è avvenuto proprio all’altezza della fiancata anteriore destra della Panda, dov’era seduta, sul sedile del passeggero anteriore, la signora Barbieri, che, pur indossando regolarmente la cintura di sicurezza, ha sbattuto la testa: è stato chiamato il 118 e la paziente è stata condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Dolo dove, dopo averla sottoposta ad una Tac, le hanno riscontrato un trauma cranico non commotivo con ferita lacerocontusa frontale, ematoma superficiale e “soffusione emorragica subaracnoidea in sede temporofrontale destra” per citare il referto.

I soccorsi

La sessantaduenne è stata quindi trattenuta in osservazione, è stata trattata con un farmaco anti-emorragico e con tachipirina per lenire i dolori e le è stata sospesa la terapia con medicinali anti-coagulanti che assumeva prima; il mattino seguente è stata sottoposta ad una nuova Tac di controllo, che avrebbe rilevato come “ridotta la componente di emorragia subaracnoidea”, e quindi, dopo un consulto con il neurochirurgo, nel primo pomeriggio di mercoledì 5 luglio è stata dimessa dal Pronto Soccorso e rimandata a casa, con una prognosi di 15 giorni, e rinviata al medico di famiglia per il proseguimento della cure, con l’indicazione di mantenere la sospensione dell’anticoagulante.

Ma dopo tre giorni la tragedia. I familiari si sono rivolti a Studio3A e all’avv. Zuliani, tramite un esposto sono state subito informate le autorità preposte – quella giudiziaria e la polizia locale – del decesso e del suo verosimile collegamento all’incidente, ed è stato richiesto alla Procura di Venezia di sospendere il riscontro diagnostico, ossia l’esame autoptico interno, già fissato dalla Direzione Sanitaria dell’Ulss 3 Serenissima per giovedì 13 luglio, e che infatti è stato annullato, e di disporre un’autopsia giudiziale terza.

Istanze subito riscontrate dalla dott.ssa Villan, con l’apertura di un procedimento penale per omicidio colposo e i primi provvedimenti conseguenti, da cui i parenti della vittima si attendono le prime risposte.

La replica dell’Usl Serenissima

La Direzione dell'Ospedale di Dolo, a fronte del decesso avvenuto a giorni di distanza dal trauma, ha subito avviato ogni verifica che potesse stabilire, in primo luogo, le cause della morte della paziente, ed ora collabora a tutti gli ulteriori opportuni accertamenti.

Mentre sono incerte, al momento, le cause del decesso, ha intanto sottoposto a verifica la gestione della paziente presso il proprio Pronto Soccorso, per confermarne la congruità ai migliori protocolli alle linee guida internazionali. Collabora pienamente con l'autorità che indaga su quanto accaduto, perché si possa fare piena luce sul tragico evento.