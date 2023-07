Incendio dell’autobus sul Ponte della libertà: inchiesta da archiviare

Va verso l’archiviazione l’inchiesta sull’incendio del bus Atvo sul Ponte della libertà, in direzione piazzale Roma, che lo scorso 21 aprile divise in due la città. Le verifiche documentali sullo stato di manutenzione del mezzo hanno accertato la regolarità dei controlli mentre, letta la relazione dei vigili del fuoco, la procura ha valutato, sentiti anche alcuni specialisti, l’impossibilità di procedere con una perizia di tipo tecnico.

Il mezzo era andato completamente distrutto e sarebbe stato impossibile compiere accertamenti di rilievo sotto il profilo penale. Subito dopo l’incendio il sostituto procuratore Giorgio Gava ha aperto un fascicolo per incendio colposo contro ignoti, e non risulta ci siano mai stati indagati iscritti nel registro. L’inchiesta penale va quindi verso l’archiviazione mentre procede il confronto tra l’Atvo (l’azienda di trasporti del Veneto orientale) e la società tedesca Man fornitrice del mezzo – le parti si sono incontrate – dal punto di vista civilistico e dei risarcimenti. Il mezzo era partito alle 13.15 da Treviso.

Aveva effettuato una sosta a Mestre, dov’erano scesi quasi tutti i passeggeri, ripartendo alla volta di Venezia, con tre persone a bordo. A circa metà del ponte, l’autista Demis Giacchetto, 46 anni, di Jesolo, si era accorto del fumo. E con prontezza aveva fermato immediatamente il mezzo per far scendere i passeggeri.

Lo stesso autista aveva provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. Dato l’allarme, sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco. Il bus era stato acquistato 5 anni prima per una spesa di 250 mila euro. «Sto bene, anche se sotto shock: felice di avere salvato le persone che erano a bordo, che erano la mia priorità», aveva poi raccontato l’autista dell’autobus.