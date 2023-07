Concerti a San Marco, commercianti preoccupati: «Piazza fragile per eventi così grandi»

Masegni spostati, inclinati, incrinati, alzati per fare “la messa a terra” del palco e poi richiusi dopo aver caricato i muletti elettrici.

Appare così Piazza San Marco una volta rimosso il palcoscenico da cui, nel giro di una settimana, si sono esibiti Laura Pausini, La Fenice e Paolo Conte.

Concerti che sono piaciuti moltissimo, come ha confermato Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela e coordinatore degli eventi.

A restare con un retrogusto di amaro in bocca sono i commercianti, o almeno buona parte di essi.

«Ma quando diciamo certe cose o facciamo delle segnalazioni, veniamo presi pure per “i soliti veneziani brontoloni”, o per quelli che dicono sempre no», commenta Claudio Vernier dell’associazione Piazza San Marco, sottolineando come non sia questione di lamentarsi tanto per farlo, ma di sollevare questioni importanti sulla base di anni e anni di esperienza.

«Esiste un modo corretto di organizzare le cose, nel rispetto del luogo e di chi ci vive e ci lavora» continua. Sono proprio loro, i commercianti, i primi ad essersi accorti delle condizioni dei masegni.

Avevano già espresso a più riprese, nei mesi scorsi, la loro preoccupazione rispetto agli appuntamenti estivi. «Dispiace vedere i risultati. La fragilità della Piazza è nota e come tale deve essere trattata», spiegano.

Non stupisce che qualche masegno fuori posto ci sia. «Il palco che è stato concesso per i tre concerti della Pausini l’abbiamo visto tutti. Era mastodontico», aggiunge Vernier.

Il punto non è concerto sì o concerto no, Piazza viva o Piazza morta, i commercianti sono favorevoli a eventi e iniziative, purché si tenga in considerazione la specificità del luogo, purché questo venga protetto e tutelato.

«Anche perché poi è inutile continuare a spendere soldi per le manutenzioni se viene consentita l’organizzazione di eventi così impattanti. Tra palco e decibel, le vibrazioni si sono sentite in tutta l’area marciana». A far infuriare i commercianti sono le contraddizioni: non ci si può sedere sui gradini ma palchi enormi che alla fine danneggiano i masegni vengono consentiti.

«I caffè devono mettere in atto una serie di accortezze per la tutela del luogo, poi però si possono organizzare eventi di questo tipo, che espongono edifici e pavimentazioni ad uno stress che alla lunga può generare dei danni».

C’è dispiacere nelle parole di Vernier, che vorrebbe vedere una maggior tutela di Piazza San Marco, uno scrigno di bellezza fragile, da proteggere. «Non si riesce a capire che la prevenzione funziona mille volte meglio degli interventi di restauro, ma in questo Paese serve sempre che succeda il disastro».