Sicurezza stradale: lavori per quattro milioni di euro sulle strade provinciali

La Città metropolitana di Venezia dà il via ad una serie di asfaltature sulle Strade provinciali di competenza. Un investimento è di 4 milioni di euro. Il piano prende il via dalla metà di luglio con interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria sulle Strade provinciali di sua competenza per la messa in sicurezza di tratti di strada o intersezioni in cui sono stati rilevati dissesti nel corso del quinquennio precedente.

«Si tratta di un investimento di circa 4 milioni di euro che interesserà i comuni della Città metropolitana per una quarantina di interventi complessivi che verranno effettuati nelle Strade Provinciali delle 4 zone omogenee in cui sono suddivisi gli 830 km di rete stradale di competenza – spiega Paolino D’Anna, consigliere metropolitano delegato alla viabilità - . L’obiettivo degli interventi è quello di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e consentire il miglioramento del livello di servizio della rete stradale. Un impegno e un obiettivo che il sindaco Luigi Brugnaro si è posto fin dall’inizio del suo mandato».

Le zone interessate dai lavori saranno:

· 1° zona: comprendente l’area sud di Chioggia-Cavarzere e Cona e il territorio prossimo al fiume Brenta il cui limite superiore coincide con il naviglio Brenta;

· 2° zona: comprende il territorio racchiuso tra il naviglio Brenta ed il fiume Sile;

· 3° zona: comprende il territorio racchiuso tra il fiume Sile ed il fiume Livenza;

· 4° zona: comprende il territorio racchiuso tra fiume Livenza ed il fiume Tagliamento.

I tratti sono stati individuati dopo un’analisi dell’incidentalità, basata sui dati forniti da Città Metropolitana provenienti originariamente dai database ISTAT. A questi si sono aggiunti i monitoraggi semestrali del settore viabilità dell’ente e le segnalazione delle singole amministrazioni e cittadini.

Gli interventi

Gli interventi programmati saranno segnalati preventivamente con della segnaletica apposita alcuni giorni prima dell’inizio. I lavori previsti riguarderanno: Installazione di paracarri; Manutenzione del manto stradale: scarifica, asfaltatura e segnaletica; Segnaletica orizzontale di ripasso; Risanamenti profondi del pacchetto stradale.

Per quanto riguarda i paracarri, è prevista l’installazione di questi dispositivi con interasse di 40 metri nei tratti in rettifilo, intensificati nei tratti in curva. stata considerata una riduzione del 25% per tenere conto dei tratti di viabilità interessanti i centri abitati, tratti nei quali non è necessario procedere alla posa.

Per la segnaletica orizzontale è stato previsto un piano di triennale di rifacimento sull’intero territorio che consentirà il suo costante mantenimento nel tempo.

Per quanto concerne la manutenzione del manto stradale, gli interventi consistono in scarifica della pavimentazione esistente (4 cm), nuovo tappeto d’usura (4 cm), posa di segnaletica verticale e orizzontale e sistemazione delle relative banchine.

La tipologia di tappeto d’usura sarà eseguita a seconda delle caratteristiche del tratto stradale da mantenere con la stesa di tappeti d’usura tipo antisdrucciolo tipo SplittMastix Asphalt (SMA), tappeto d’usura con aggiunta di grafene per il miglioramento della durata nel tempo e strato d’usura a ridotta emissione rumorosa con polverino di gomma.

L’intervento complessivo coinvolge tutti i comuni della Città metropolitana di Venezia, per quanto riguarda gli interventi di asfaltatura saranno eseguiti su diversi tratti stradali preventivamente individuati nel progetto esecutivo, verrà eseguita segnaletica orizzontale su tutte le rotatorie di competenza di Città metropolitana di Venezia fuori dai centri abitati, saranno installati i delineatori marginali sulle strade sprovviste di barriere stradali a completamento dei lavori intrapresi lo scorso inverno.

Si comincia da Cavarzere

I lavori avranno inizio dalla prossima settimana, in particolare con le asfaltature di alcuni tratti della SP4 nel Comune di Cavarzere. Ai fini di agevolare e velocizzare le lavorazioni, sarà emesso apposito provvedimento di chiusura in entrambi i sensi di marcia nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio con deviazione lungo la SR 516 e SP8. A seguire si proseguirà con le asfaltature sulla SP12 e sulla SP13. Gli interventi programmati di asfaltatura continueranno per tutto il periodo estivo cercando di limitare al minimo i disagi ai cittadini e termineranno a fine settembre.