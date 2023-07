Quattro agenti in pensione a Portogruaro: le pattuglie volanti a rischio

Il commissariato di Polizia è in pericolo: si muove anche la Conferenza dei sindaci, attraverso l'impegno del presidente della stessa, Gianluca Falcomer: ben quattro agenti in servizio alla Polizia di Stato, andranno in pensione dal primo agosto, e da quella data non verrà più garantito il servizio delle Volanti.

Attraverso la mobilitazione si cercano forze fresche, nuovi agenti di Polizia, magari usciti di recente dalla scuola di 18 mesi di Nettuno, in grado quindi di coprire i turni, anche sulle spiagge.

«La Conferenza dà disponibilità di ospitare incontri nei locali del Comune di Portogruaro e», ricorda Gianluca Falcomer, «promuove incontri con istituzioni provinciali e governative per la soluzione di problematiche territoriali».

La vicenda legata al Commissariato di Portogruaro è proprio una di queste. Mancando il servizio delle Volanti, a lungo andare il Commissariato potrebbero essere persino smantellato. È uguale il rischio che la città correva cinque anni fa con la sede della Polstrada. Silenzio da parte delle categorie, che forse non intuiscono il pericolo. Dopo la mobilitazione, unitaria anche in termini politici, il problema si risolse e ora la Polizia stradale con sede a Portogruaro gode dei numeri necessari per andare avanti.

«La Conferenza fa gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Partecipa alle riunioni e», conclude Falcomer, «se ci sono scelte strategiche e politiche si astiene. Agisce sempre a tutela dell’interesse pubblico del comune e del territorio».

Il commissario straordinario del Comune di Portogruaro, Iginio Olita ha già mosso le acque. Attraverso i suoi collaboratori, infatti, ha spedito una lettera alla Prefettura, in cui si chiede alla stessa di interessarsi per risolvere il problema della carenza di personale nel commissariato.

Il Sap, attraverso il portavoce Simone Ferron, che rappresenta anche il Comune di Concordia Sagittaria come assessore alla sicurezza, aveva fatto altrettanto.

Tutto era però cominciato dal Siulp, l’altro sindacato di Polizia. Il loro grido d'allarme risale a due settimane fa, alla fine di giugno. All'inizio di agosto, quando appunto i quattro poliziotti entreranno in quiescenza, non manca più molto tempo. Tra le ferie, le serate estive e altri contrattempi, il “caso Commissariato” rischia di finire in secondo piano.

E invece è un tema attualissimo: le forze dell’ordine non sono state adeguatamente rafforzate sulle spiagge di Bibione e Caorle.

La Polizia invece sul litorale si vede e non si vede, e al mare si confida sull'operato di carabinieri e Polizia locale. A Portogruaro, tra la gente, si pensa invece che l'organico della Polizia sia già “molto ridotto”.