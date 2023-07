Mestre, residenti e negozi fanno ricorso al Tar del Veneto contro la torre

Venticinque residenti, cinque commercianti e il comitato di viale San Marco hanno deciso, affidandosi all’avvocato mestrino Alfiero Farinea (ex assessore comunale nella giunta Orsoni) di depositare venerdì scorso il ricorso al Tar contro le delibere del Comune di Venezia che hanno approvato la trasformazione dell’ex campo da calcio del Real San Marco, (approvate dal consiglio comunale il 1 luglio 2021 e il 20 aprile 2023) per far realizzare a costruttori privati una torre alta 60 metri per appartamenti di lusso, una piastra commerciale da 4.550 metri quadri e relativi parcheggi. Il ricorso chiede l’annullamento di progetti e delibere, compresi tutti gli atti collegati. Perché, spiega il ricorso, il rischio è un peggioramento della qualità della vita dei residenti. Meno verde, più traffico, meno esposizione al sole delle case, perdita di valore degli immobili.

Chiamati in causa sono anche le imprese Virgineofranco Srl di Castelfranco e Genuine Srl di Oderzo (gruppo Setten Genesio), entrambe trevigiane. Il ricorso al Tar di 60 pagine è stato autofinanziato da residenti e comitato, contrari alla realizzazione del grattacielo, della piastra commerciale destinata al supermercato Cadoro al posto di un’area oggi verde da bonificare.

La conferenza stampa con l’avvocato Alfiero Farinea, Piero Francescon e Carlo Coccato.

«Ci hanno costretto a fare ricorso al Tar e siamo pronti anche ad affrontare il Consiglio di Stato», spiegano in una conferenza stampa Davide Scano (ex consigliere M5S), Piero Francescon (in passato presidente del consiglio di quartiere di Mestre) e i cittadini. «Abbiamo raccolto 1.200 firme contro il progetto e non abbiamo ottenuto risposte vere dal consiglio comunale. Le nostre osservazioni non sono state considerate. Ma il voto del consiglio comunale ha evidenziato che in maggioranza non tutti sono d’accordo. E quindi ora attendiamo le prossime mosse dell’amministrazione comunale». Tanti i motivi di critica al progetto, spiega l’avvocato Farinea. Ci sono i commercianti che oggi lavorano serenamente e che temono contraccolpi negativi e chiusure se aprirà la grande area commerciale. Tra i ricorrenti, tra gli altri, il panettiere e pasticcere Stefano Zanetti e con lui vari colleghi della zona (edicolante, macellaio, vinaio). Di più l’impatto rischia di colpire l’intero centro di Mestre in quanto «determina un forte e squilibrato rapporto di concorrenzialità».

I residenti delle corti Smeraldina e Zanetta, quelli più a ridosso della futura torre, sono decisi a resistere. Luca Casagrande spiega: «Ho comprato casa qui tre anni fa perché c’era tanto verde e alberi grandi di almeno cinquant’anni. Ho scoperto dalle carte comunali che il cono d’ombra sulla mia casa, effetto della futura torre, produrrà due ore e mezza senza sole da ottobre a marzo, tra le 10.30 e le 12.30. Quando ho comperato casa di quel progetto non vi era traccia. Rischio di veder svalutare casa. E sono pronto ad incatenarmi per tutelare quegli alberi».

Si aggiunge Carlo Coccato che in viale abita dal 1970. «Ho investito in pannelli solari per la mia casa e adesso con 153 giorni l’anno senza sole non rientro più del mio investimento». L’avvocato Farinea evidenzia. «L’Urbanistica deve tener conto dei pareri dei cittadini e per questo esiste l’istituto delle osservazioni. Questo quartiere è nato negli anni Cinquanta, ha una valenza storica rilevante. Quell’insediamento non si armonizza con il quartiere. Altri rilievi riguardano il consumo di suolo e il presunto beneficio pubblico».

La discussione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo è prevista entro un anno, salvo richieste urgenti di udienze per sospensive in caso Ca’ Farsetti proceda con il Piano attuativo e il rilascio del permesso a costruire.