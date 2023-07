Venezia, al Foscarini e all’Algarotti è pioggia di centini. Tra i bravissimi c’è Tommaso, calciatore in Serie D

Continuano a fioccare centini e la lista è ancora lunga. Un risultato strabiliante per l’Algarotti, che ha già sfornato i nomi degli allievi diplomati con il massimo dei voti: ben 29 di cui 3 lodi.

Una valanga di cento anche al Foscarini: 18 allievi con la votazione massima, di cui 4 lodi. Mentre al Marco Polo 14, comprese tre lodi. Anche al Guggenheim sono già state scrutinate tutte le classi e brindano due centine, mentre al Barbarigo solo un’allieva ottiene l’esito a tre cifre. Niente festa invece per il Marinelli, dove nessuno centra il massimo punteggio.

Archiviata la maturità, resta un diffuso senso di disorientamento. Naturale brancolare nell’indecisione, ma c’è chi è più fortunato e ha già le idee chiare, come Valeria Falcone dell’indirizzo ordinamentale al Foscarini «quel tanto sognato 100 è arrivato», dice, «ora sono decisa, farò Lettere antiche a Ca’ Foscari», consapevole che il lavoro e le fatiche nell’arco del quinquennio saranno il lasciapassare verso un futuro dove raggiungere i propri obiettivi.

Dall’alto in senso orario, Nicole Carraro, Noemi Cappellesso, Zeno Mainardis, Stefano Dell’Acqua, Valeria Falcone, Viola Polli

Viaggio post-maturità? «Andiamo nella città delle arti e delle scienze, Valencia». Ma c’è chi è già partito, concedendosi subito un premio per la chiusura di un lungo capitolo, come la sua compagna di classe Viola Polli che è in Grecia «ho deciso di festeggiare, insieme alle altre, a cavallo di un asinello che ci porta a fare il giro del borgo di Rodi». E continua «una bellissima sorpresa il 100, ora mi cimenterò con le scienze all’università», spinta dal successo alle Olimpiadi di Neuroscienze – arrivata seconda – e già diplomata anche al Conservatorio per violino.

La voglia di mettersi in gioco sin dai banchi di scuola, insomma, non è mancata.

A sfondare il muro del cento e ottenere la lode è Zeno Mainardis, indirizzo ordinamentale del Foscarini, che lancia un messaggio ai futuri liceali degli studi classici «non perdete mai l’attitudine alla traduzione, perché se capita Tacito in latino o Tucidide in greco c’è da aver paura sulle costruzioni delle frasi». Ma per fortuna quest’anno c’era Seneca, dove se l’è cavata bene.

A dare il meglio di sè all’Algarotti, fra i tantissimi, c’è Stefano Dell’Acqua dell’indirizzo turistico, già impegnato a fare qualche lavoretto per crearsi un piccolo salvadanaio o per concedersi qualche sfizio, e Tommaso Sambo (che gioca a calcio in serie D con il Portogruaro), intenzionato a continuare Economia del turismo a Ca’Foscari, dopo il 20/20 alla seconda prova di economia aziendale.

Pieni voti all’indirizzo relazioni internazionali per Nicole Carraro, che si metterà subito in gioco nel mondo del lavoro e non esclude un futuro all’estero. A brillare anche il cento di Noemi Cappellesso del Guggenheim, attesa all’uscita dalle sue compagne che hanno tifato per lei «continuerò comunque nella divulgazione artistica».