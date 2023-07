Il lupo solitario che corre libero tra le campagne veneziane

Un lupo è stato avvistato in questi giorni nei campi fra le aree agricole di Campagna Lupia a Lughetto. Qualche settimana fa circolava voce che si trovasse nell’area di Rosata di Codevigo. Si sarebbe spostato di qualche chilometro verso nord.

La notizia dell’avvistamento del lupo da parte di alcuni residenti ha fatto ovviamente il giro dei social e un video della sua presenza in mezzo ai campi è diventato virale. Ma come campa il lupo in un habitat ridosso della laguna che certamente non è quello considerato tipico? Probabilmente va a caccia di nutrie e di cinghiali che ormai proliferano nel territorio.

Osserva il professor dell’Università di Ca Foscari Marco Olivi, direttore scientifico del master in amministrazione e gestione della fauna selvatica: «La presenza del lupo a Campagna Lupia non ci deve far preoccupare. Va anzitutto accertata con osservazioni e riscontri scientifici, se e quanti esemplari ci sono sul territorio. Va detto però che generalmente a differenza degli orsi delle aggressioni da parte di lupi direttamente all’uomo non se ne ricordano o comunque non nelle nostre zone». Il professor Olivi ricorda come il lupo si sposta per creare un nuovo nucleo, alla ricerca di un habitat congeniale e fa moltissimi chilometri per questo.

«Il lupo è scaltro, si muove di notte attraversa aree agricole, evita l’uomo e se si trova in un ambiente in cui trova cibo (ricordiamo che è un predatore esclusivamente carnivoro) quando trova il suo habitat in cui c’è cibo ci rimane. Se non trova più cibo si sposta. È probabile che questo lupo in questo momenti abbia capito di avere a disposizione un territorio in cui trova prede a sufficienze. Ad esempio in questi territori negli ultimi anni si sono moltiplicate le nutrie. Queste potrebbero essere un’ottima preda a livello alimentare per il lupo».

La cattura e lo spostamento dell’animale in montagna per il professor Olivi non è una soluzione prevista. «La cattura non è prevista per questo tipo di animali. Va monitorato ovviamente il suo comportamento da distante. Sarà l’animale stesso a tenersi a distanza dall’uomo. Molto spesso va anche a caccia di cibo nella spazzatura».

In queste ore anche i cittadini di Campagna Lupia si sono allarmati e hanno chiamato il sindaco Alberto Natin: «La presenza segnalata di questo animale a quanto ci è stato spiegato – dice il sindaco – non deve preoccupare e creare allarme. L’invito che facciamo è quello di non avvicinarsi all’animale per fare foto o video, ma di segnalarne la presenza alle autorità preposte come, il Comune le forze dell’ordine e la polizia provinciale. Si tratta di un animale che per condotta rifugge la presenza dell’uomo».