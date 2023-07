La chimera di vetro recuperato

Un richiamo immediato all’identità di Venezia, rappresentata attraverso la sua immagine simbolo, realizzata nel materiale che più la distingue nel mondo. L’opera “Chimera” di Maurizio Molin da mercoledì 12 luglio accoglie i passeggeri che percorrono il moving walkway, la passerella pedonale sopraelevata di collegamento tra il terminal e la darsena del Marco Polo.

L’artista veneziano ha omaggiato SAVE e l’aeroporto con quest’opera preziosa, che rimanda all’attività dei maestri vetrai, in una chiave rivisitata. Tradizione e modernità si combinano nella scultura, che rientra nel progetto ReGLASS, con un riutilizzo delle rimanenze di vetro scartato nel processo lavorativo svolto nelle fornaci dell’isola di Murano.

«Siamo certi che quest’opera, che l’artista Maurizio Molin ha scelto di donare all’aeroporto di Venezia, costituirà un riferimento visivo per i nostri passeggeri, grazie alla sua potenza espressiva esaltata dall’irregolarità dei frammenti di vetro da cui è composta», ha dichiarato Andrea Geretto, Direttore Commerciale e Marketing non Aviation del Gruppo SAVE. «L’utilizzo di spazi dell’aeroporto per l’esposizione di opere d’arte è una consuetudine che la nostra Società persegue da tempo, in un’ottica di superamento di confini funzionali e di libera sollecitazione emotiva”».

Maurizio Molin, nato a Venezia nel 1969, dopo aver lavorato per un artigiano veneziano si è diplomato in una scuola di Design a Padova che gli ha dato l’opportunità di lavorare per alcune aziende di sport e moda. Ha lavorato in Usa come Direttore Creativo della Burton Snowboards e dal 2010 è tornato a Venezia aprendo lo studio Tablefortwo Arte e Design, iniziando a collaborare con vari marchi sportivi e di moda, continuando ad organizzare le sue mostre d’arte in varie città del mondo. Nel 2018 ha esposto all’aeroporto di Venezia con la serie di quadri ROW.