Con la moto contro un furgone a Stra, muore a 27 anni

Tragico incidente nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio a San Pietro di Stra.

A causa di uno scontro fra una moto un furgone e un’auto, in via Pertile, un giovane di 27 anni ha perso la vita.

La vittima è Enrico Allione di Stra e abitava poco distante dal luogo del dramma. È successo poco dopo le 13, sulla strada che collega le frazioni di Paluello e San Pietro all’altezza dell’ex ristorante Prandin.

L’incidente

Il giovane proveniva da Paluello e procedeva in sella alla sua motocicletta una Suzuki Gsx R 1000 in direzione della frazione di San Pietro, quando ha trovato sulla sua corsia un lungo furgone di color bianco che stava entrando in una proprietà privata. La parte retrostante del mezzo era ancora parzialmente sulla carreggiata. Il motociclista non ha fatto in tempo ad evitare il furgone.

Con la moto è finito così sulla fiancata posteriore del furgone. Terribile l’urto. A quel punto il giovane è stato sbalzato sulla carreggiata e successivamente ha centrato una Fiat Punto di color grigio che nel frattempo proveniva dalla direzione opposta e transitava in direzione Paluello.

La scena dell'incidente mortale (foto Agenzia Pòrcile)

Enrico Allione è caduto sull’asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza dall’ospedale di Dolo. A rilevare il sinistro sono arrivati i carabinieri di Stra e gli agenti della polizia locale di Stra e dei Comuni consorziati di Noventa Padovana, Saonara e Vigonovo. I soccorsi sanitari hanno fatto il possibile per cercare di salvare il ragazzo di 27 anni, ma non c’era nulla da fare. Troppo gravi erano le ferite riportate, Enrico Allione è morto sul colpo.

L’arrivo dei genitori

La strada è stata bloccata dalle forze dell’ordine per poter effettuare i rilievi con un nastro bianco e rosso. Ora si dovrà chiarire la velocità della moto, se la manovra del furgone fosse corretta. Dubbi a cui potranno dare risposte solo le indagini delle autorità preposte. Sul posto sono arrivati i genitori per il riconoscimento della salma, il sindaco Caterina Cacciavillani e il titolare dell’azienda per cui lavorava Allione, che ha ricordato il ragazzo come generoso e preparato, e visibilmente commosso si è allontanato dal luogo del dramma.

Anche un ragazzo del posto che come Enrico aveva una grande passione per le motociclette e lo aveva conosciuto in una chat di motoristi, appena saputo quello che era successo si è recato sul posto riconoscendolo.

I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e sono stati rimossi nel tardo pomeriggio dopo i rilievi. Il giovane lascia i genitori e un fratello. I funerali si terranno solo dopo il via libera della magistratura, nei prossimi giorni a San Pietro di Stra. Da tempo i residenti denunciano che su via Pertile si corre troppo, tanto che il Comune ha installato dei dissuasori. —