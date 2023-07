Furti negli appartamenti, tre arresti a Caorle

Tre persone sono state arrestate nella serata di martedì 11 luglio per furti in flagranza a Caorle, nelle prossime ore l'udienza di convalida.

I banditi sono stati colti sul fatto, mentre cercavano di fare irruzione all'interno di un appartamento. I carabinieri della stazione di Caorle e della compagnia di Portogruaro hanno perso parte all'operazione che ha avuto brillanti esiti.

In questi giorni sono state numerose le denunce per furto nella città litoranea, segno di una vivacità della malavita, ma anche di derubati che non si rassegnano e vanno a denunciare.

I sistemi di videosorveglianza poi hanno fatto il resto. Poco prima si era registrato un colpo da almeno 10 mila euro in un appartamento di Porto Santa Margherita. Gli inquirenti stanno ricostruendo tutti gli episodi per capire se esista una correlazione tra gli ultimi recenti raid e gli arrestati.