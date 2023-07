Quarantenne di Murano va a processo per stalking contro le avvocatesse della ex

A processo per stalking nei confronti di due avvocatesse che, per alcuni mesi, tra novembre 2020 e febbraio 2021, hanno vissuto un vero incubo. Il protagonista è un quarantenne di Murano.

È accusato di aver molestato e minacciato le avvocatesse Anna Paola Klinger Mazzarino e Maria Ottavia Chiaruttini, legali della ex compagna nell’ambito di una causa civile in cui lui era la controparte.

Una atteggiamento persecutorio che ha portato le due avvocatesse a cambiare le loro abitudini di vita (ad esempio: l’uso dell’auto privata al posto dei mezzi pubblici, cambiare strada frequentemente, farsi accompagnare). In particolare nel novembre del 2020 l’uomo si era rivolto a Chiaruttini con fare minaccioso, avvicinandosi a pochi centimetri dal suo volto.

Gesti accompagnati da alcuni post su facebook con fotografie degli incontri e frasi come “avvocati cattivi senza un po’ d’animo e sputasentenze”, e “quando ad un uomo è negato il diritto di vivere la vita in cui crede, questi non ha altra scelta che diventare un fuorilegge”.

In un’altra circostanza l’uomo ha pubblicato sul suo profilo facebook, senza alcun commento, un “post” che era stato pubblicato da Klinger circa due anni prima, col chiaro intento di far sapere loro che erano sotto la sua osservazione, ed egli era in grado di raggiungerle nella loro sfera personale.

E poi, il 19 febbraio del 2021, la telefonata allo studio legale con le minacce più preoccupanti: “Cosa volete da me, dovete lasciarmi stare. Vi ammazzo tutti”.

Lo stalker (difeso da Roberta Carraro) aveva già ricevuto un ammonimento del questore, ma l’intervento non è bastato a tranquillizzarlo.

Le due avvocate tutelavano l’ex compagna dell’uomo in una causa di diritto di famiglia. C’è un’inchiesta anche per maltrattamenti nei confronti della ex compagna - lui ha cominciato ad essere aggressivo con lei e poi con le legali - prima udienza fissata a settembre.