Dodici centini e tre lodi al liceo Benedetti di Venezia

I verdetti Maturità con il botto anche al liceo Benedetti Tommaseo di Venezia, dove i bravissimi sono 12, di cui 3 lodi. La passione, l’impegno e la perseveranza hanno permesso a questi studenti di superare brillantemente la prima tappa della vita adulta e adesso sono pronti a spiccare il volo verso il loro futuro. Come Aminah Abbassi, Gaia Valmarana, Elena Gallina e Viola Melis, il poker tutto rosa di centini delle scienze umane, che ricordano ormai con spensieratezza le prove finali.

«C’è stata sempre una competizione collaborativa positiva», spiega Viola, «che ha trascinato con esiti positivi l’intera classe».

Spirito di squadra che i professori hanno voluto premiare assegnando, alla sola 5D, tre cento di cui una lode. «Anche se in realtà ero pronta a un 97 per via della tensione emotiva» confessa.

In senso orario dall'alto Viola Melis, Elena Gallina,Cecilia Fuolega e Gaia Valmarana

Ad aspettarsi il cento è stata Aminah: «me lo sentivo perché all’orale c’era un clima tranquillo e cordiale», dice, «e perché gli scritti sono andati molto bene, nonostante mi sia lanciata su Moravia alla prova di italiano, un autore mai fatto». Se l’è cavata, insomma, facendo i tanto apprezzati collegamenti tra autori, citando Pasolini e Dickens nell’ambito sociologico. Ora è pronta ad iniziare Odontoiatria.

Gaia ha fatto al colloquio collegamenti brillanti partendo da La Ginestra di Leopardi, aggiudicandosi il cento. «Ora sono pronta per medicina, anche se non ho studiato per il test di ammissione». In caso, dice, c’è sempre il piano B.

Ad aggiudicarsi la lode è stata invece Elena che all’orale ha parlato del suo racconto, vincitore del premio letterario del Circolo Veneto «un romanzo dove racconto del mio bisnonno che è stato deportato nel 1943 e degli scambi epistolari con la sua amata», collegandosi anche al fascismo in storia e al dadaismo in letteratura. Futuro chiaro per lei: farà lettere per poter insegnare.

La maturità si tinge di rosa anche per l’indirizzo linguistico, registrando sul podio la lode di Karina Cappelletto e il cento di Cecilia Fuolega.

«Un indirizzo che mi consentirà di proseguire con sicurezza il mio percorso di formazione linguistica a Ca’ Foscari» dice Cecilia.

Allo scientifico a brillare sono 6 le stelle, di cui una lode: Simone Barizza, Guglielmo Nordio, Lorenzo Da Pozzo, Mattia Bonora, Matilde Gherardi ed Emma Bullado. «Esperienza per tutti indelebile», dice Guglielmo, a caccia di nuovi successi a Bologna. —