Schianto di Jesolo, il ferito ancora in prognosi riservata: «Andrea stava andando a lavorare»

Rimane ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in prognosi riservata Andrea Seno, il trentottenne moglianese, padre di famiglia, che è rimasto coinvolto nel tragico incidente di Jesolo avvenuto all’alba di domenica.

Lunedì l’unica persona che ha potuto fargli visita è stata la moglie, Jessica Ferrarese. All’apprensione dei famigliari si affianca quella di tutta la comunità moglianese, in particolare il mondo del rugby, nel quale Seno è molto attivo e conosciuto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5,45 di domenica: «Andrea stava andando a lavoro» spiegano i famigliari «era partito da Eraclea dove ha la casa al mare e dove era stato con la moglie e i figli, per andare a lavorare a Venezia. Al momento è l’unica cosa che sappiamo».

Andrea Seno

Dopo lo schianto, frontale, tra la sua Citroen Picasso e la Yaris dove viaggiavano Tommaso Cattai di 23 anni e Mattia Pavanetto, 24 anni, entrambi di Musile di Piave , Seno è stato elitrasportato al pronto soccorso di Mestre.

Stando a quanto filtra dagli ambienti famigliari il 38enne moglianese sarebbe in condizioni gravi ma vigile e in grado di comunicare. Tutto il Rugby Mogliano e anche l’amministrazione fa il tifo per lui: «Lo conosco da molti anni, praticamente da sempre» commenta l’assessore allo sport Enrico Maria Pavan.

«L’ultima volta che l’ho visto risale a poche settimane fa: è stato con noi tutto il giorno durante le riprese per il video di promozione della candidatura del nostro comune a città europea dello sport. In questi anni l’ho incrociato spesso anche agli impianti del Rugby Mogliano di via Colelli, sia in occasione degli incontri ufficiali sul campo sia durante i sopralluoghi con la società nell’ambito della mia attività di assessore: Andrea è attualmente accompagnatore ufficiale dell’Under 14. È conosciuto da tutti per essere una persona attiva e generosa nel mondo dello sport, oltre che solare, disponibile e sempre sorridente. Ci auguriamo che possa tornare presto a casa».

Il tragico incidente avvenuto all’alba di domenica a Jesolo, nel lungargine di via Piave Nuovo, all’altezza di una doppia curva, è destinato ad avere anche inevitabili strascichi giudiziari.

Mercoledì, fanno sapere i famigliari del moglianese, con tutta probabilità verrà affidato un incarico a un legale di fiducia. Spetta ora soprattutto agli inquirenti ricostruire la dinamica dell’incidente. Di certo si sa che l’auto di Seno era diretta verso San Donà mente quella dei due amici, dopo una serata di festa, proveniva in senso opposto: forse un colpo di sonno, una distrazione, o le difficoltà della guida in contro luce all’alba, avrebbero causato l’invasione della corsia opposta da parte della Yaris, in prossimità di due semicurve.

Proprio per chiarire questi aspetti non è escluso che, come di rito in questi casi, venga aperto nei confronti di Seno un fascicolo per omicidio stradale.