Jesolo, scritta volgare e danni all’auto del disabile

Auto vandalizzate a Jesolo, tra le vittime anche un cittadino disabile. Non bastavano le auto con i finestrini infranti nelle zone isolate della città per rubare negli abitacoli o per danneggiare senza motivo. Dei balordi si sono accaniti su un'auto parcheggiata nell'area di sosta per i disabili al lido e con lo spray hanno disegnato delle forme volgari e inequivocabili. Hanno danneggiato l'intera carrozzeria e anche i cerchi degli pneumatici. I danni ammontano a oltre 2 mila euro.

Come accaduto in grandi città, tra cui Roma, adesso anche a Jesolo si sono verificati questi episodi che hanno sollevato una generale indignazione.

Vandali che si aggirano in città e si divertono semplicemente a fare del male al prossimo, anche ai più fragili, come un disabile. In questo caso, l'auto era completamente imbrattata da scritte volgari e dileggianti, ma la vernice ha rovinato anche i costosi cerchi delle ruote.

G.G. è un disabile di Caorle che ha vissuto questa disavventura domenica 9 luglio.

«Oltre al gesto che si commenta da solo», ha detto dopo aver scoperto cosa era stato fatto alla sua auto, «ci sono anche i danni subiti alla carrozzeria e i cerchi. Mi chiedo cosa sia accaduto e il perché di un simile gesto e mi auguro che non accada ancora ad altre persone che vivono la mia condizione e in generale agli automobilisti che sono in sosta a Jesolo».

Il gesto ha suscitato un profondo sdegno fra tutti gli avventori del lido di Jesolo. —