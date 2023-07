I primati di Ca’ Foscari confermati dal Censis: quarto posto per l’Ateneo

Soddisfazione e orgoglio a Ca’Foscari. La classifica Censis delle università italiane è una pagella positiva, che riconosce l’Ateneo come il primo tra quelli di grandi dimensioni – categoria che comprende le Università che hanno tra i 20 e i 40 mila iscritti – per l’internazionalizzazione.

Risultato che è stato permesso dal numero di studenti internazionali e di cafoscarini che hanno trascorso un periodo all’estero, ma anche dalla spesa sostenuta dall’Ateneo per la promozione di iniziative di mobilità internazionale e dal numero di corsi erogati interamente in inglese o che prevedono programmi di doppi diplomi.

Ottimi voti anche nella categoria “Comunicazione e servizi digitali”, dove Ca’ Foscari è stata premiata con la seconda posizione il sito internet e i profili social dell’Ateneo, che hanno ottenuto 100 punti sulla base della funzionalità e dei contenuti.

Sono stati confermati anche i primati raggiunti gli anni scorsi riguardanti la didattica: l’Ateneo veneziano è, ancora una volta, al primo posto per i corsi di laurea triennale del settore letterario-umanistico (filosofia, lettere, storia) e per i corsi di laurea magistrale del settore linguistico, migliorati ancora rispetto al 2022.

Non sono meno soddisfacenti i risultati ottenuti per i corsi di laurea del settore economico, al terzo posto in classifica.

Bene anche per le scienze, con i corsi del gruppo disciplinare “informatica e tecnologie” che entrano nella top 10 italiana.

Per quanto riguarda le lauree magistrali, i corsi di Ca’ Foscari dell’ambito’politico-sociale e comunicazione’raggiungono per la prima volta il terzo posto in classifica, con 97 punti.

Quarto posto per i corsi magistrali di ambito economico, che guadagnano due posizioni rispetto allo scorso anno.

Nel complesso, Ca’ Foscari mantiene la quarta posizione nella classifica generale, risultando, ancora una volta, un ateneo di eccellenza.

Un altro traguardo, dopo quello raggiunto qualche settimana fa, quando il ranking mondiale Qs World University Rankings l’aveva definito come il 235° Ateneo più sostenibile e il 3° Ateneo in Italia per numero di docenti internazionali.

«Anno dopo anno Ca’ Foscari ha migliorato la propria qualità didattica e scientifica. Sono davvero orgogliosa di questi risultati: a tutta la comunità cafoscarina che si impegna ogni giorno per questi obiettivi il mio sentito grazie!», aveva commentato la rettrice Tiziana Lippiello.