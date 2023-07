Rolex apre in Piazza San Marco. La boutique al posto della vetreria Ars Cenedese

Lunghi mesi di restauro, dalle vetrine blindate all’impianto elettrico, fino alla scritta a caratteri d’oro, con una corona per parte, a lungo attesa e infine arrivata. Rolex è sbarcato in Piazza San Marco, all’angolo delle Procuratie Nuove, davanti al campanile, negli spazi dell’ex vetreria Ars Cenedese che era lì da decenni e che abbassò la saracinesca per sempre durante la pandemia.

Le vetrine

Era l’ottobre 2021 e, da allora, le vetrine forse più belle di San Marco, con vista su Piazza e Piazzetta, campanile e Palazzo Ducale, rimasero nascoste dall’impalcatura del cantiere.

Il restauro

Un intervento complesso, probabilmente più lungo del previsto, fortemente voluto dalla storica azienda di gioielli Salvadori, concessionario del marchio di orologi che era già presente in Piazza con una piccola boutique.

Il nuovo spazio è stato inaugurato nei giorni scorsi a completa la fila di vetrine delle Procuratie Nuove che, in tempi recenti, hanno visto arrivare altri brand del lusso.

Praticamente da sempre lo spazio era stato occupato da Ars Cenedese, fino all’arrivo del covid e della crisi che ha picchiato duro soprattutto nell’area marciana, non risparmiando marchi storici del vetro, come Venini (al quale è subentrato Giobagnara) e, appunto Ars Cenedese.

Difficilissimo, a fronte di un turismo azzerato dalla pandemia, proseguire l’attività in Piazza, e così, pur con la morte nel cuore, la vetreria dovette chiudere.

Lo spazio è rimasto in mani veneziane ed è passato a quella della storica famiglia Salvadori che l’ha destinato ad ospitare gli orologi Rolex.

La piazza

Era uno degli ultimi tasselli del commercio in Piazza San Marco, dove un negozio su tre aveva chiuso durante l’emergenza sanitaria e dove la ripresa, anche per via degli affitti elevati, è stata più faticosa che altrove.

Renzo rosso

A dar un’iniezione di fiducia ed energia è stato anche Renzo Rosso, patron di Otb, che un anno fa rilevò i locali della vetreria Pauly all’Ascensione, e la primavera scorsa, nei giorni della Biennale Architettura, aprì la boutique Marni. Poco prima, era stata la volta di Jil Sander, sempre sotto l’Ala Napoleonica, e, tra non molto, quella del terzo flagship store firmato Maison Margiela.