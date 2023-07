A Venezia in meno di duemila hanno l’auto elettrica, ma sono più di ventimila i veicoli da rottamare

Per ogni vettura elettrica in circolazione ce ne sono quasi tredici Euro 0. Questo l’impietoso dato che emerge dal rapporto Autoritratto 2022, la pubblicazione statistica dell’Aci, per la città metropolitana di Venezia.

Mentre il mondo dell’automotive è in subbuglio proprio per gli effetti della spinta alla transizione dai motori termici all’elettrico, nella provincia di Venezia gli automobilisti restano fedeli all’auto vecchia.

E a pesare è ovviamente il costo importante dei nuovi veicoli. Cosa dicono i dati dell’Aci di Venezia?

In totale le auto alimentate elettricamente erano, al 31 dicembre 2022, appena 1.819, contro le 23.073 della fascia più vecchia, immatricolate prima del 1993, su un totale di 481.394 vetture circolanti.

Il primato “ecologista” spetta al capoluogo, il comune di Venezia, con 408 auto elettriche, mentre fanalino di coda è il comune di Cona con appena 3 auto elettriche (1 ogni 40 Euro 0).

Nel parco auto provinciale risultano ancora in circolazione 194.536 vetture alimentate a gasolio, il 40% del totale.

E ancora: in provincia circolano troppe poche auto ecologiche: 54.131 gpl, 19.684 ibride e 2.404 a metano (16% del totale). E il parco mezzi veneziani vede addirittura la circolazione di 23.073 auto Euro 0, immatricolate prima del 1993. Le vecchie Euro 0 circolanti pesano più di 12 volte rispetto alle auto ad alimentazione elettrica.

Evidentemente c’è un problema nell’area veneziana, al centro di tanti progetti green con in prima fila il colosso Eni e i biocarburanti prodotti dalla raffineria di Marghera o i progetti per l’idrogeno a Porto Marghera, su cui investono anche industriali, Comune, aziende.

«Un dato che – commenta il presidente dell’Ac Venezia, l’avvocato Giorgio Capuis – ci fa capire quanto sia lontana la transizione ecologica ed energetica imposta dalla Comunità Europea.

Perché dal dire al fare, come si suol dire, c’è di mezzo il mare. E in questo caso il mare è rappresentato dagli alti costi dell’investimento che non tutte le famiglie veneziane possono permettersi e dai mille dubbi che ancora esistono sull’efficacia della rivoluzione elettrica».

In particolare, i timori sono legati alla durata delle batterie e ai costi di sostituzione.

Ma sono poche anche le auto a doppia alimentazione (Gpl, ibride, metano). «Le quattro voci insieme totalizzano poco più del 16% del totale, leggermente superiore al valore medio del Veneto che si aggira attorno al 14%».

I comuni con il parco auto con il maggior numero di auto oltre i 30 anni (Euro 0) sono Teglio Veneto, Cona e S. Michele al Tagliamento; al contrario, quelli con il minor numero sono Cavallino Treporti, Marcon e Fossò.

In provincia le autovetture con oltre 20 anni di vita (da Euro 0 a Euro 3) sono 89.714, quasi un quinto del totale in circolazione.

«Oggi l’emergenza su cui si punta il dito è quella ambientale, ma non va dimenticato che più auto vecchie circolano, più diminuiscono le condizioni di sicurezza per chi le guida e per tutti gli altri utenti della strada.

Un dato su cui, come Aci, non ci stancheremo mai di richiamare l’attenzione, invocando misure e strumenti che favoriscano un rinnovo del parco auto, oggi frenato dalla crisi economica ma anche dalla grave incertezza che caratterizza l’avvento dei motori ad alimentazione elettrica», ribadisce Capuis.