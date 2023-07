Spruzza spray al peperoncino dentro il Money transfer

Momenti di tensione attorno alle 20 di lunedì a Mestre, davanti al centro Le Barche. Un giovane nordafricano è entrato in un Money transfer e ha spruzzato in aria dello spray al peperoncino anti-aggressione. Il giovane era con un connazionale e sono stati prontamente fermati dalla polizia locale, presente in zona con agenti in borghese. Ma si è creata tensione, perché davanti all’attività vi erano anche una donna e un bambino in passeggino di un anno, entrambi di nazionalità bengalese, che non risultano però esser stati feriti dallo spray. A quanto si è capito si sarebbe trattato di uno scherzo. In un primo momento c’è chi ha pensato ad un tentativo di rapina, poi è emersa la tesi dello scherzo, evidentemente di pessimo gusto. Ma nessuno è rimasto ferito anche se qualcuno ha raccontato di una donna bengalese, dolorante, fuggita via dal luogo. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine