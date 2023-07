Iniziano i cantieri nelle scuole: una nuova palestra a Dolo

Pioggia di cantieri a Dolo e Mira questa estate nelle scuole. L’intervento più importante previsto è quello dell’abbattimento e ricostruzione della palestra della scuola media di Dolo padre Reginaldo Giuliani che costerà complessivamente 3 milioni e 751 mila euro dei quali 2 milioni e 600 mila arriveranno grazie ai fondi Pnrr.

«L’abbattimento è previsto per agosto» annuncia il sindaco Gianluigi Naletto «e la nuova palestra che sorgerà prevede un ampliamento rispetto a quella attuale». I lavori dureranno due anni. Sempre a Dolo sono in corso i lavori di completa sostituzione dei serramenti della palestra del polo scolastico di Sambruson, che miglioreranno l’efficientamento energetico dell’edificio, risolvendo anche fenomeni di infiltrazioni acqua in caso di forti piogge.

Anche a Mira i cantieri saranno numerosi. «In questi giorni» spiega l’assessore comunale Stefano Lorenzin «sono partiti i lavori in alcuni plessi scolastici destinatari dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. Grazie ai contributi ci sono lavori di manutenzione straordinaria sulla scuola Giacomo Leopardi di Mira Taglio per l’adeguamento antincendio.

Il costo è di 350 mila euro. Sullo stesso immobile, sono previsti a breve e già finanziati sempre con fondi per la rigenerazione urbana per 150 mila euro i lavori di manutenzione straordinaria degli spazi associativi». Altro intervento atteso è quello al plesso scolastico di Malcontenta di Mira, dove si interviene su più fronti. In arrivo un ulteriore intervento a Borbiago, per l’efficienza energetica della Petrarca.

«A Malcontenta – ricorda l’assessore Lorenzin – porteremo avanti questa estate i lavori sia del primo stralcio di adeguamento della scuola secondaria di Malcontenta e di quella dell’infanzia Arcobaleno. Un intervento di 300 mila euro. Infine il finanziamento di 130 mila euro l’ultimo stralcio del progetto di efficientamento energetico della scuola Petrarca a Borbiago, dove abbiamo già investito nei mesi scorsi, grazie ad un bando vinto per l’efficienza energetica».