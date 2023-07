San Donà, il sindaco appoggia la proposta di legge contro l’aborto

No all'aborto senza una profonda riflessione da parte della famiglia.

Il Comune di San Donà ha dato il via libera, con il consenso convinto del sindaco Alberto Teso, al deposito in municipio dei moduli per una raccolta firme a supporto di una proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Un Cuore che Batte”.

Il 16 maggio 2023 è stata depositata in Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare che introduce nell’articolo 14 della legge 194 del 22 maggio 1978 il comma 1-bis che è molto chiaro in merito: «Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».

Il sindaco Teso, già nell'occhio del ciclone per le sue posizioni conservatrici sulla famiglia e una schiera di assessori e consiglieri comunali che si rifiutano di presenziare alle unioni civili. E Teso vi ha aderito con convinzione.

Promotori dell’iniziativa molte organizzazioni cristiane e pro vita tra le quali “Ora et Labora in Difesa della Vita”, associazione Pro Vita & Famiglia, Centro Aiuto alla Vita “Santa Gianna” di Cava de’ Tirreni (SA) e altre. Molti i comuni che hanno ricevuto la richiesta e hanno i moduli a disposizione della cittadinanza.

«Mi rendo conto», dice il primo cittadino di San Donà, «che questa iniziativa, così come è stata formulata, sta creando molto scalpore e dibattito. E sono consapevole che proporre un'azione di questo genere da parte del medico verrà vista come un abuso e una forzatura da chi difende il diritto all’aborto. Tuttavia, essendo una domanda legittima di un gruppo di cittadini che intendono esercitare l’istituto della democrazia diretta, che hanno protocollato la richiesta, credo sia opportuno accoglierla per dare a tutti l’opportunità di firmare o meno a seconda delle proprie idee in merito».