Morì d’infarto dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso di San Donà: condannato il medico

Ha patteggiato la pena di un anno, con la sospensione condizionale, per omicidio colposo G. B., 36 anni, residente a Venezia, il medico del Pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave, accusato di aver causato la morte, a soli 45 anni, di Debora Berto, commerciante di Torre di Mosto.

La condanna davanti al giudice del tribunale di Venezia il 10 luglio.

I familiari della donna fin da subito avevano puntato il dito sulle dimissioni della loro cara dall’ospedale nonostante i già chiari sintomi dell’infarto che l’avrebbe poi stroncata, in casa, pochi giorni dopo.

Si erano affidati a Studio3A-Valore spa e all’avvocato Andrea Piccoli che si è anche costituito parte civile per il papà della vittima.

La speranza ora è che anche l’Azienda Sanitaria si assuma le proprie di responsabilità sul piano risarcitorio.

Quel sintomo sottovalutato

Debora Berto, l’11 dicembre 2020, alle 10.40, aveva fatto accesso al Pronto soccorso di San Donà lamentando, “algie all’avambraccio e polso sinistri da qualche giorno, con lieve impotenza funzionale senza dolore alla palpazione” per citare la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del medico formulata al termine delle indagini preliminari del pubblico ministero Federica Baccaglini.

Il medico, però, “ometteva di indagare eventi scatenanti o che precedono l’inizio della sintomatologia, la qualità del sintomo e la severità, non attenendosi alle raccomandazioni della buona pratica clinica in emergenza”.

E non aveva fatto eseguire gli accertamenti di laboratorio (dosaggio troponina) e strumentali, l’Ecocardiogramma, che avrebbero permesso la diagnosi precoce dell’infarto in atto.

Omissioni fatali perché tali accertamenti avrebbe portato all’immediato ricovero ospedaliero con esecuzione di un intervento di angioplastica che avrebbe consentito, con criterio di elevata probabilità, di evitare il morte.

La dimissione

Invece, dopo neanche due ore dal suo arrivo in Pronto soccorso, alle 12.30 di quello stesso giorno, il dottore, inquadrando e gestendo la problematica come di natura ortopedica e non cardiaca, ha frettolosamente dimesso Debora Berto con la diagnosi di “brachialgia”, prescrivendole una terapia farmacologica antidolorifica per cinque giorni e una risonanza magnetica al rachide cervicale, fissata per il 16 dicembre, e rimandandola al suo medico di base.

Il malore

Il 16 dicembre alle 12.45, la commerciante ha accusato un malore nella sua abitazione, accasciandosi su un tavolo. Nonostante gli immediati soccorsi del figlio e del marito Mirko, che era in casa e le ha praticato il massaggio cardiaco per 17 lunghi minuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del Suem, subito allertato, e di quelli dei sanitari, per la quarantacinquenne non c’è stato nulla da fare.

I familiari avevano espresso da subito tutte le loro perplessità su come il caso della loro cara era stato affrontato al Pronto soccorso sandonatese.

L’esposto

E’ stato presentato un esposto e, riscontrando la denuncia querela, la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, inizialmente per il tramite del pubblico ministero Laura Villan, iscrivendo nel registro degli indagati il medico dell’Usl 4 che aveva visitato e seguito la paziente in occasione del suo accesso al pronto soccorso cinque giorni prima del dramma.

Il magistrato, inoltre, ha subito disposto l’autopsia sulla salma per chiarire le cause della morte e accertare se potesse essere stata determinata da condotte mediche inadeguate.

I consulenti tecnici hanno innanzitutto confermato la natura cardiaca del decesso, dovuto, spiegano, “a un arresto cario-respiratorio da aritmia indotta da infarto miocardico acuto”, che, aggiungono, “era retrodatatile di oltre cinque giorni e già presente al momento dell’accesso al Pronto Soccorso, essendo altamente probabile che la sintomatologia algica fosse riconducibile ad esso”. Pertanto “l’inquadramento diagnostico del dolore messo in atto del medico del Pronto soccorso risulta inadeguato, ovvero caratterizzato da omessa esecuzione di accertamenti diagnostici, con conseguente errore diagnostico”.

“L’immediato ricovero ospedaliero”, hanno concluso, “con esecuzione di una procedura di angioplastica primaria, avrebbe consentito, con criterio di elevata probabilità, di evitare la morte. Pertanto, sussiste (anche) il nesso di causalità tra l’errore diagnostico e il decesso”.

Conclusioni inequivocabili che hanno convinto il pm della Procura di Venezia a cui è stato poi assegnato il fascicolo della piena sostenibilità delle accuse nei confronti del dottore anche in un processo penale: si è così giunti alla richiesta di rinvio al giudizio e alla fissazione dell’udienza preliminare nella quale il medico, di fronte alle sue evidenti responsabilità, ha scelto la strada del patteggiamento.