Jesolo, commessa picchiata e rapinata nella notte vicino piazza Mazzini

Commessa picchiata e rapinata all'uscita del negozio in cui lavora in piazza Mazzini. Un episodio dai contorni ancora oscuri che ha riacceso le polemica sulla sicurezza al lido.

La donna è stata aggredita la notte di venerdì 7 luglio in viale Arno, a circa 600 metri di distanza dal negozio, alle spalle di piazza Mazzini, in una zona isolata vicino al locale Old Wilde West. Ha camminato a passo spedito per andare al parcheggio in cui era in sosta la sua auto.

Intorno alla mezzanotte, la donna è stata avvicinata da tre uomini in viale Arno, in un punto abbastanza buio e isolato dove era particolarmente vulnerabile. Sono comparsi improvvisamente due magrebini e un caucasico che hanno cercato di ghermirle la borsa strattonandola con violenza. Lei ha resistito e subito anche delle percosse che le hanno causato delle contusioni in varie parti del corpo.

È stata costretta successivamente a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, seppur con lesioni abbastanza lievi. Il bottino è stato magro, però, perché i malviventi le hanno rubato solo una borsa con all'interno delle medicine e altri oggetti di poco valore.

Non sono riusciti a prenderle l'altra borsa con il denaro. Sabato non aveva ancora presentato denuncia alle forze di polizia che attendono l'atto formale per proseguire con le indagini e ricostruire con precisione l'episodio. I carabinieri hanno comunque già iniziato le ricerche e pare siano già stati rintracciati i tre aggressori che da tempo sono segnalati tra le persone sospette nell'area di piazza Mazzini.

La donna lavora in uno dei negozi di calzature e abbigliamento che si trovano nella galleria del palazzo Maxim in piazza Mazzini. Aveva finito il turno di lavoro per tornare a casa. Proprio nella galleria di piazza Mazzini sono stati segnalati spacciatori e balordi da diverse settimane a questa parte. Non è chiaro se la tenessero d'occhio dal momento in cui ha lasciato il negozio e se lei li abbia riconosciuti o apostrofati in malo modo.

Le indagini sono in corso e tutti questi particolari saranno chiariti quando sarà presentata formale denuncia alla stazione dei militari dell'Arma. Il week-end in piazza Mazzini e anche nei locali notturni, a parte questa rapina violenta, è proseguito invece senza gravi episodi o risse come accaduto anche di recente. I controlli sono stati infatti serrati fino all'alba con polizia di Stato e carabinieri.