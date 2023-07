Mestre, le attività di via Carducci sono esasperate. «Basta, serve il pugno duro delle autorità»

C’è chi trova il coraggio di dirlo a gran voce e chiede un intervento forte, come la catena Tigotà di via Carducci, che da anni combatte contro droga spaccio furti e degrado. E chi cerca di fare del suo meglio per proteggere i clienti ed evitare che scappino.

Ma tutti, nessun escluso, non ne possono più della situazione in cui versa la zona ricompresa tra piazzale delle Poste, via Carducci fino alla confluenza con via Miranese Circonvallazione e via Querini.

All’hotel Centrale, fanno capire che la situazione non migliora e che loro pensano al “fazzoletto” davanti all’albergo, cercando di sedare zuffe e facendo capire agli sbandati che sostano fuori, vicino alle Vele, che non possono avvicinarsi e infastidire i clienti.

Ma dalla hall, ne vedono “di ogni”. Gente che sta con la bottiglia in mano tutto il giorno. Sesso open air in cambio di una bottiglia di alcolici, appoggiati a un muretto.

Mauro D’Este, vende i giornali in piazzale, e dalla sua postazione, tiene d’occhio i senza fissa dimora accasciati per terra. «Non è un bel vedere» dice «anche se da me non hanno nulla da rubare. Ma liti e zuffe, quelle certo. E poi fanno pipì e altri bisogni contro l’edicola, non le dico cosa trovo. E c’è il periodo in cui svengono un giorno si e uno anche e devi chiamare l’ambulanza».

Basta spostarsi dal piazza delle Poste a via Carducci, per notare la differenza tra gli sbandati e senza tetto che per lo più bevono, e gli spacciatori-consumatori che sostano tutto il giorno con le cartine di stagnola davanti a uno degli ingressi chiusi dell’iN’s. Ufficialmente la catena non parla, a farsi portavoce del disagio diventato insostenibile, è stato Tigotà, ma basta fare un giro per rendersi conto della situazione. Sono seduti per terra, nel sottoportico. A volte entrano nel supermercato.

A fianco al Tigotà, che lamenta una media di tre episodi tra scippi e rapine al mese, c’è Eurospar. Il direttore della catena l’anno passato, aveva dovuto affrontare un uomo ubriaco che aveva rubato bottiglie e dispensato sputi, minacce e pugni, tutti scansati. Conosce le abitudini di chi entra a rubare, sa cosa va per la maggiore, vedi alla voce scatolette di tonno. I supermercati hanno tutti la vigilanza, ma non è certo un bel vivere. Soprattutto nell’orario serale, quando le commesse escono e si avviano verso le auto, seguite da sbandati o da drogati che chiedono soldi per acquistarsi la droga, minacciandole.

Per non parlare della puzza che si sente all’incrocio con via Felisati. Ieri gli operatori di Veritas erano impegnati a pulire, spiegando che passano diverse volte al giorno. Ma non basta. In via Carducci verso via Cappuccina, fronte fermata dell’autobus, c’è una rientranza diventata un vero e proprio bagno pubblico.

Si vedono persone che si appartano a turno, si accucciano, poi gettano cartine a terr, prendono un cartone e tornano in postazione.

Wasim Haque, cittadino di origine bengalese, che ha aperto un supermarket in via Carducci, è esasperato da mesi: «Non se ne può più, serve un intervento forte. Non vi dico quello che vedo dalle vetrate. Di giorno, poi, entrano almeno venti persone a chiedere soldi, è impossibile andare avanti così».

Continua: «Il sindaco è passato qualche giorno fa, è venuto dentro, ci ho fatto due parole, gli ho spiegato qual è il nostro problema, lui ha detto che è al corrente della situazione». I distributori automatici sono sempre allo stesso posto, anche se creano molti problemi ai cittadini. E in via Querini è scattata anche la raccolta firme contro droga e degrado.