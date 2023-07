Venezia aspetta Paolo Conte per chiudere il trittico dei concerti in Piazza San Marco

Stasera, 9 luglio, a chiudere il trittico di concerti in Piazza San Marco ci sarà Paolo Conte (inizio ore 21). Per il cantautore piemontese si tratta di un ritorno a Venezia. E ad ascoltarlo ci sarà anche Francesco Zennaro, classe 1953, un musicista eclettico, veneziano doc, che con Conte ha suonato più di 30 concerti in giro per il mondo.

Diplomato in oboe, Zennaro ha suonato quasi tutti gli strumenti a fiato, inventato uno strumento con le grandi conchiglie del mare. Suonato in grandi orchestre con i maestri Abbado e Chailly, partecipato a concerti e ricerche di musica popolare, con Alberto D’Amico, Luisa Ronchini e i Torototela di Michela Brugnera. Oggi suona canzoni popolari e ha fon «Suonare con Paolo è sempre un’esperienza entusiasmante», ricorda oggi Francesco, «una band davvero di alta qualità. Ricordo quel concerto a Montreaux, quando suonammo prima del mitico B-B King. Ricordo anche quella sera in cui imparai a suonare il sax basso tuba. Era di Paolo, che me lo consegnò e io imparai alla svelta».

Un’ esperienza finita in quegli anni. «Ero stato contattato anche da Renzo Arbore per la sua Orchestra italiana», dice il musicista, «quando Conte lo venne a sapere non mi disse nulla ma non mi contattò più. Mi resta la grande esperienza di aver suonato con due mostri sacri della musica italiana».

Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto di Paolo Conte stasera. Si potranno acquistare on line sul circuito Ticketmaster fino alle 13 di oggi, mentre sono sempre attive le biglietterie di Piazza San Marco e del Teatro La Fenice (biglietti a partire da 99,00 euro + diritto di prevendita).