Scivola e precipita in montagna, ecco chi era Patrizia

Insegnante di italiano alle scuole medie, amatissima dai suoi studenti e stimata dai suoi colleghi. Patrizia era in primis una donna che si faceva guidare dalla sua curiosità, soprattutto intellettuale. Era una viaggiatrice.

Tunisia, Stati Uniti, l’Europa, appena poteva lei si metteva in viaggio, con il coraggio e la serenità di chi sa affrontare la lontananze e le distanze, perché nella vita aveva visto già tanto.

E, forse, anche per questo motivo aveva supportato i suoi due figli nella decisione di trasferirsi all’estero, a Bruxelles e a Rotterdam.

Viveva nel rione Pertini a Mestre ed era conosciuta da tutti. La sua scomparsa improvvisa ha gettato i suoi conoscenti in un profondo sconforto.

«Era una persona molto curiosa, dinamica, era affascinata da tutti gli aspetti riguardanti la vita e anche delle persone che incontrava. Lo faceva in modo disinteressato, spinta dalla curiosità di conoscerle meglio e di comprendere appieno. Sono molto triste», racconta Cristina, una sua amica e compagna di avventure in diversi viaggi. «Ci siamo conosciute in un particolare momento delle nostre vite: c’eravamo tutte due separate da poco ed entrambe avevamo figli piccoli, praticamente della stessa età. Abbiamo cominciato a viaggiare tutti insieme. I bambini giocavano tra loro e noi scoprivamo il mondo e ci confrontavamo su quello che ci era appena successo. Poi i nostri figli sono cresciuti ma io e Patrizia non abbiamo mai smesso di viaggiare».

Patrizia era una donna di grande cultura, complice la sua professione, amava approfondire e studiare quello che ancora non sapeva. «Aveva uno spirito curioso e possedeva vivacità di pensiero, aveva la mente aperta e ti aiutava a ragionare, a prendere le decisioni giuste», aggiunge ancora Cristina.

Della 64enne parlano anche i colleghi rimasti sconvolti per la terribile notizia del suo incidente mortale: «Era sempre disponibile con tutti noi, solare e altruista. Trasmetteva la sua curiosità anche ai ragazzi in classe e li spingeva a dare sempre il meglio. È rimasta nel cuore di tutti noi e anche il personale della scuola la ricorda con affetto. Portava gioia a scuola, anche quando le cose non andavano bene. Prima venivano i ragazzi, l’insegnamento per lei era una vocazione e lo faceva con amore e umiltà» racconta una sua ex collega.

Patrizia Vianello era andata in pensione da pochi anni e aveva potuto così dedicarsi alla sua passione più grande, quella dei viaggi e della scoperta di terre e paesi nuovi. «Patrizia faceva un viaggio ogni anno, partiva con gruppi organizzati e quella era un’occasione anche per conoscere nuove persone e allargare sempre di più i suoi orizzonti. Ci mancherà molto», aggiunge una sua amica.

Proprio l’amore per l’avventura l’ha portata ad intraprendere l’ultimo percorso, sabato mattina. Tra le montagne che tanto amava, all’aria aperta, davanti agli occhi un panorama mozzafiato e nella testa la sua voglia di scoprire e conoscere qualcosa in più.