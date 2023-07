Nuovi negozi per turisti a San Tomà. I veneziani chiedono lo stop alla paccottiglia

È apparso dal giorno alla notte, improvvisamente, ma non è l’unico. Nelle ultime settimane sono spuntati due negozi che vendono prodotti non artigianali: uno al posto del corniciaio che aveva il laboratorio di fronte al locale Ciak di San Tomà, e uno di fronte.

«Da cittadino mi interrogo sul contesto di mercato, sui processi di vigilanza, sull’integrità dei quadri contrattuali e sull’amore per la città di coloro che, accettando affittanze di questo tipo, contribuiscono all’impoverimento sociale ed estetico della città», ha detto Luca Cosentino, fondatore della casa editrice Wetlands. «Non capisco con quale criterio si sia pensata la norma anti paccottiglia e in base a cosa venga applicata solo in certi luoghi e non in altri, come se ci fossero dei luoghi di più o meno pregio».

Dal 26 aprile 2022 l’amministrazione, nella persona dell’assessore Sebastiano Costalonga, ha infatti stabilito con un regolamento molto chiaro, che in alcune aree della città non possano essere aperti negozi conosciuti per prodotti come mascherine di plastica, portachiavi con il Leone o vetri spacciati per Murano, spesso realizzati nella terraferma, se non all’estero.

«Applichiamo la norma su edifici sottoposti a vincolo culturale e su quelli affacciati sulle aree classificate di flusso intenso e su tutti gli edifici del sestiere di San Marco», ha spiegato come è nata la delibera che disciplina la materia.

«Il documento è stato redatto al termine di una riflessione sui flussi turistici e quell’area è di flusso medio in base allo studio dei flussi presentato dalla polizia municipale».