Morto a un mese e mezzo dallo schianto, il pm ordina una perizia sulle auto

Verrà svolta una perizia cinematica sulle automobili coinvolte nell’incidente costato la vita a Paolo Palamin, l’artigiano in pensione e intellettuale di La Salute di Livenza, deceduto a 82 anni per le conseguenze dell’incidente stradale che l’ha visto coinvolto sulla strada arginale del Borghetto ancora il 20 maggio scorso.

Al volante della sua Renault, si era scontrato con un’altra macchina, una Citroen, guidata da un ragazzo sempre di La Salute di Livenza. L’urto fu molto violento. Le auto coinvolte sono ancora sotto sequestro dal soccorso stradale Vaccaro.

La Procura di Pordenone però vuole appunto stabilire come sono andate le cose e per questo ordinerà analisi peritali. Ma inoltre vuole capire se all’ospedale di Portogruaro abbiano curato nella maniera giusta Palamin. Qualche tempo prima dell’incidente risultato poi fatale, Paolo Palamin era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, un’operazione di routine.

Nelle prossime ore il magistrato che segue l’inchiesta deciderà se concedere il nulla osta o procedere con l’autopsia. Domenica sono state affisse le epigrafi a ricordo dell’82enne. L’uomo aveva organizzato in passato mostre di fotografie e aveva scritto libri su tutte le famiglie di La Salute e San Giorgio di Livenza, lasciando in eredità un patrimonio culturale incredibile e adatto per qualsiasi studioso, soprattutto per quelli più giovani.