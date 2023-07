Jesolo, si accende la polemica: «Controlli agli ingressi giusti». I locali vogliono più sicurezza

«Giusto controllare i giovani che entrano nei locali della notte, Luciano Pareschi al Vanilla ha indicato la strada che ora tutti i locale dovrebbero seguire». Gestore di locali, uomo della notte, politico, Gianfranco Ambrosin riaccende il dibattito sulla violenza nei locali e in piazza Mazzini. E dallo “Sheila” del lido, il resident barman Sandrone Bincoletto rilancia: «Aiutiamo i ragazzi, insegniamo loro a bere e degustare senza rovinarsi».

Il tema è caldo, dopo che al Muretto la settimana scorsa il servizio di sicurezza si è scontrato violentemente con un gruppo di una quindicina di giovani veneziani nel parcheggio di via Roma destra rinfocolando la polemica sulla mala movida.

«Il divertimento non può sfuggire di mano», riflette Ambrosin, che ha gestito per anni il Memorabilia, Matilda e altri locali tra Jesolo e Cortina, «non possiamo rischiare che qualcuno si faccia davvero del male.

Allora Pareschi al Vanilla club ha affisso quei cartelloni che avvertono della selezione all'ingresso, ha il locale controllato dalle videocamere interne e una app per entrare che consente anche di bannare chi è indesiderato».

E ribadisce: «Questa è la strada giusta da percorrere e lo dovrebbero fare anche gli altri locali della notte; quanto alla violenza in piazza Mazzini, ricordiamo che questa è una piazza fredda, una distesa di cemento.

Il Gasoline pub quest'anno è rimasto chiuso, a dimostrazione che non era certo la causa dei disordini. Allora iniziamo a pensare a una piazza viva, colorata, con più verde e un arredo urbano accogliente e bello esteticamente. Possiamo organizzare eventi di sensibilizzazione, coinvolgendo come sempre l'Usl. Deve essere una piazza in cui vivere divertendosi, non un luogo in cui sfogarsi e menarsi».

Il barman Sandrone conosce bene i giovani che ha servito tante volte nei locali. «Non possiamo proibire tutto», dice, «oppure otterremo l’effetto contrario e li spingeremo a trasgredire ancora di più.I recenti fatti nelle piazze e nei locali jesolani, dove giovani che bevono esageratamente creano disordini, rendono più che mai attuale il pensiero che avevo espresso con Gianfranco Ambrosin.

Dobbiamo cercare, magari con l’aiuto di qualche locale e l’appoggio di assessori volenterosi, di proporre drink freschi, dissetanti e vitaminici, meno alcolici e a base frutta fresca. Tra l'altro ideali d'estate, dopo la spiaggia, come aperitivo la sera. Quando qualche genitore», conclude, «consiglierà ai ragazzi o ragazze di bere questi drink, un risultato educativo e pratico sarà raggiunto».