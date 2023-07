Caorle, sfregiata la “Scogliera viva” scolpita da Steiner. Vandali ripresi da una telecamera

Sfregio alla comunità di Caorle e all’arte. Imbrattata una delle tre opere che hanno preso parte, pochi giorni fa, al 21° simposio Scogliera Viva. I vandali sono stati però ripresi: esiste in zona una telecamera, secondo la Polizia locale, che era accesa al momento della loro bravata. Il Comune ha ripulito la scultura. Ma alcune tracce purtroppo sono rimaste sulla stessa, e si teme possano risultare indelebili. L’indignazione è generale. L' assessore alla cultura Luca Antelmo reagisce così: «Gente mediocre».

La Scogliera Viva, che è marchio registrato, è una passeggiata unica al mondo. Gli scogli che proteggono il mare, lungo via Roma, si scolpiscono dal 1992. La scultura vandalizzata è stata imbrattata nella parte alta con una sigla che richiama i graffiti che si vedono sui treni o su molti muri. Non sembra affatto una bruttura legata alla Street-art. La scultura vandalizzata, per altro, è quella che più delle altre due interroga lo spettatore.

Si chiama “Melting Point”, ed è opera dello scultore svizzero di fama internazionale Reto Steiner, 45 anni. «Gli atti di vandalismo – ha commentato Luca Antelmo, vicesindaco e assessore alla cultura, tra i grandi promotori del simposio Scogliera Viva - non sono atti eroici.

Per quelli ci vuole davvero coraggio. Questi sono atti sciocchi, talvolta anche inconsapevoli se fatti da ragazzini. Sono gesti di piccolo spessore, antipatici ai più, che non tengono conto cosa sia tutelare il bene comune e quanto costino sacrificio ed impegno ciò che s'è costruito.

Forse anche costoro cercano l'eternità, come quegli scogli scolpiti che supereranno di certo le nostre vite; ma non hanno capito per arrivare ad essere eterni, anzitutto serve metterci la faccia, serve essere eroi e non codardi. Nessuno ricorderà, infatti, questo teppistello. Tutti invece sapranno chi ha scolpito la roccia. La differenza non è banale».

La manifestazione, che si è chiusa con una cerimonia 8 giorni fa, è stata organizzata da Caorle in collaborazione con l’associazione culturale MoCA, Fondazione Caorle Città dello Sport, il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale e la Pro Loco, con il patrocinio della Regione del Veneto.