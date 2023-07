Bosco dello sport a Mestre, in bilancio un solo mutuo. Aumentati i costi per garantire gli espropri

Con l’arrivo dei fondi del governo Meloni, la giunta comunale rivede i conti per realizzare a Tessera il Bosco dello sport. L’assessore al Bilancio Michele Zuin conferma che si procederà con un mutuo unico, per ora indicato in 95 milioni di euro (ma che con la partita dei terreni del casinò e la partita dell’Iva, il conto finale scenderà a 70 milioni) a valore sul 2025, ma con la possibilità di essere anticipato: 85 milioni di mutuo, più l’uso di 2 milioni di avanzo corrente, vanno a finanziare la realizzazione dello stadio da 16 mila posti. Gli altri 10 milioni del mutuo vanno alla realizzazione dell’Arena palazzetto da 10 mila posti che trova copertura con 46 milioni di fondi dallo Stato; 17,5 milioni garantiti dal governo per il caro materiali e 34,5 milioni presi dall’avanzo del Comune.

Le opere di urbanizzazione interna sono coperte da 34,6 milioni di fondi del governo; 2,6 milioni sempre statali per il caro materiali e ancora 15,4 milioni di avanzo per l’acquisto terreni.

Le opere a verde, il vero e proprio bosco promesso, sono coperte da 13 milioni dei fondi del governo e 400 mila euro statali di caro materiali. Con l’avanzo si finanzia l’acquisizione dei terreni, valore 15,3 milioni. E poi la viabilità che è coperta dai 17 milioni di Legge Speciale, vincolati da anni grazie alle giunte di centrosinistra a cui si aggiungono 300 mila euro da altre risorse e 22,2 milioni di avanzo corrente dell’amministrazione.

Questi, quindi, i nuovi conteggi del mega progetto sportivo, sogno della giunta Brugnaro, annunciati dall’assessore Zuin in vista del voto di giovedì prossimo sulla nuova variazione di bilancio e contenuti nell’emendamento di giunta, rivisto dopo l’arrivo dei fondi del governo. Gli espropri valgono 7,5 milioni e fanno lievitare il costo totale del progetto di circa il 3 per cento. Il quadro economico passa da 308,3 milioni a 315,8 milioni.

«I soldi del Decreto sono stati già direttamente ripartiti e destinati dal Decreto alle opere di Urbanizzazione Interna, Opere a verde e di paesaggio e Arena. Probabilmente non hanno ritenuto (giustamente) che questi fondi fossero destinati all’acquisizione di terreni e aree, e quindi utilizziamo l’avanzo», precisa l’assessore reduce dallo scontro frontale in commissione con il consigliere Pd, Baglioni.

Tema centrale è il rifinanziamento della Legge speciale che tutto il consiglio chiede sia confermata con 150 milioni. Il Pd chiede a Brugnaro di impegnarsi per averli quanto ha battagliato per il Bosco dello sport.

Zuin precisa: «Nessun rischio che questo finanziamento possa incidere sulla volontà del governo di finanziare la Legge Speciale. Sono due cose completamente diverse. Ci erano stati tolti 93,5 milioni di Pnrr e ce li hanno ridati come Fondi Piani urbani Integrati -Piano nazionale di compensazione, quindi una partita di giro», insiste. «Questi fondi mica potevano finanziare la Legge Speciale che è sempre stata finanziata nel Bilancio dello Stato in Legge di stabilità. Chi ci critica non sa quello che dice e dovrebbe studiare di più».