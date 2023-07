«Degrado, furti, minacce, spaccio di droga». Ecco via Carducci a Mestre vista dai commercianti

Degrado, furti, minacce, spaccio di droga e consumo della stessa davanti alle vetrine del punto vendita. È questa la situazione registrata in via Carducci a Mestre e che sta rendendo difficile il lavoro dei negozianti della zona e dei loro collaboratori. L’appello, stavolta, per un intervento immediato e risolutivo, arriva da Tigotà, azienda che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa e che opera da diversi anni in questa parte della città e che conta quasi settecento punti vendita sul territorio nazionale.

Gli episodi di furti all’interno dello store di via Carducci, stando al racconto di chi lavora nel punto vendita, si sommano a quelli fatti ai danni dei clienti, con più di una persona che si è vista sottrarre la propria bicicletta o il portafoglio. L’azienda registra una media di tre episodi di furto o rapina al mese in questo negozio.

Un intervento della polizia nella zona di via Carducci

«Una situazione insostenibile che riguarda, anche se in maniera meno pesante, anche altri punti vendita cittadini, tra cui gli store di via San Donà, via Tasso, via Mestrina e via Ca’ Rossa», spiega l’azienda in una nota. «E poi c’è lo spaccio, con alcuni tossicodipendenti che occupano gli spazi davanti allo store, bivaccando e impedendo la normale attività e, in alcuni casi, anche le operazioni di apertura e chiusura delle serrande. Il maggior disagio è registrato dalle collaboratrici che si ritrovano seguite o importunate mentre raggiungono le proprie auto alla fine del turno, situazione che causa un generale stato di paura, esasperazione e avvilimento. Quello che lanciamo è un grido d’aiuto alle istituzioni affinché intervengano in modo energico e risoluto» chiedono dall’azienda, «Non possiamo più sostenere una situazione del genere. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine che si sono dimostrate sempre attente. Il loro impegno quotidiano è sicuramente prezioso e funziona come deterrente ma, arrivati a questo punto, occorre un intervento maggiormente incisivo. Ci appoggiamo a un servizio di vigilanza ma questo non può naturalmente bastare. È il momento di agire».