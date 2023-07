Dramma della solitudine a Concordia: trovato morto in casa dopo giorni

Lo hanno trovato senza vita, l'altro giorno, gli assistenti sociali e le forze dell'ordine, ormai in decomposizione: era senza vita, probabilmente, da qualche giorno. I vicini, non lo avevano visto, come l'abitudine. È morto così, a soli 60 anni, in solitudine, Valter Bozza. I funerali sono fissati per oggi, sabato 8 luglio.

Una morte che arriva dopo un ultimo periodo trascorso tra varie difficoltà. L'uomo in passato era rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria, da cui però era uscito con forza di volontà e voglia di riscatto.

Valter aveva ripreso a vivere normalmente, nella sua città di origine, a Concordia, stabilendosi a Cavanella di Concordia. La vita gli ha dato altre possibilità, ma poi la situazione è stata presa in carico dal Comune di Concordia.

Gli assistenti sociali lo andavano regolarmente a trovare, fino all'altro giorno, quando gli stessi avevano capito che il 60enne non aveva consumato i pasti precedentemente a lui consegnati. Da qui la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine, che sono arrivate in gran numero. Carabinieri e Vigli del fuoco hanno stabilito che la morte era sopraggiunta per cause naturali.

La comunità di Concordia è rimasta sconcertata, anche per le modalità della dipartita, in completa solitudine. L'uomo lascia nel dolore due fratelli. I funerali celebrati con inizio alle 10 in cattedrale. R.P.