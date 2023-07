Ustionato in casa di riposo a Pellestrina, la pista della sigaretta

Potrebbe esserci una sigaretta dimenticata accesa alla base dell’incendio che domenica sera, intorno alle 18.30, è divampato all’interno di una stanza del Centro servizi per anziani Casa dell’Ospitalità di Pellestrina, gestita dall’Opera Santa Maria della Carità, e in seguito al quale è stato gravemente ustionato un ospite cinese di sessant’anni.

L’uomo resta ricoverato in gravissime condizioni al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Padova, in prognosi riservata. Le ustioni riguardano soprattutto le gambe. E’ possibile quindi che l’uomo si sia assopito con la sigaretta in mano, nella sua stanza al piano terra della struttura.

Questa è, almeno per ora, la principale ipotesi sulla quale si stanno concentrando le indagini della procura veneziana, che ha delegato i vigili del fuoco e i carabinieri di Chioggia per i rilievi. La sostituta procuratrice Anna Sartori ha aperto un fascicolo per lesioni, per il momento contro ignoti, ed è probabile che, non appena saranno conclusi i rilievi e le verifiche da parte dei vigili del fuoco, nel fascicolo siano iscritti i primi indagati.

Oltre alla dinamica dell’incendio – le cause delle fiamme, e il modo in cui si sono poi propagate – le verifiche riguardano anche altri aspetti relativi alla sicurezza della struttura. Bisognerà capire, per esempio, se il materasso sul quale dormiva l’uomo fosse a norma, e soprattutto se ci fosse un adeguato e funzionante sistema di sensori antincendio.

E poi: dopo quanto gli operatori della struttura si sono accorti dell’incendio e quanti ce n’erano in servizio domenica sera? Le ustioni riscontrate dai medici del centro padovano, riferimento a livello regionale, fanno pensare che le gambe dell’uomo siano state avvolte dalle fiamme per svariati minuti. Tutti aspetti che sarà necessario chiarire nel corso delle indagini. La stanza e gli oggetti del sessantenne sono stati messi sotto sequestro.

Anche la direzione dei Servizi sociali di Ca’ Farsetti ha chiesto una relazione alla struttura per capire che cosa sia accaduto. La presidente della struttura, Laura Friselle, è stata a Pellestrina proprio per acquisire gli elementi utili alla stesura del rapporto, che è atteso a Ca’ Farsetti nelle prossime ore. Tra poche settimane il sessantenne, che si trovava nella struttura di Pellestrina, da quasi un anno, d’intesa con i Servizi sociali del Comune di Venezia, sarebbe dovuto tornare in Cina, il suo Paese, nell’arco di poche settimane.

L’uomo ha una storia molto difficile alle spalle, dalla quale stava però uscendo. Nel 2020 era stato ricoverato all’ospedale di Padova dopo che, a causa di gravi problemi di salute, era stato abbandonato da alcuni connazionali davanti all’ospedale. Dopo alcuni mesi era stato preso in cura dai servizi anti-tratta del Comune di Venezia. Ottenuta l’accompagnatoria per la sua invalidità e il permesso di soggiorno, un anno fa era stato trasferito a Pellestrina, e tra poche settimane sarebbe dovuto partire per tornare in Cina, a Shanghai, da alcuni familiari.