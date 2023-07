Morto il ristoratore Walter Ramon, lutto a San Donà

Era stato uno degli ultimi grandi ristoratori del basso Piave. È morto improvvisamente a 73 anni Walter Ramon, per anni titolare e gestore dell'omonimo ristorante da Ramon a Isiata. Si era sentito male alcuni giorni fa e per questo era stato ricoverato all'ospedale di San Donà in gravi condizioni che si sono poi aggravate con il trascorrere dei giorni fino a quando si è associata anche una probabile emorragia cerebrale.

Lascia la moglie Franca e i figli Hector e Manuel, i fratelli. E poi tanti amici e affezionati clienti che mai avevano dimenticato il suo locale storico. I funerali sabato 8 luglio alle 10.30 nel duomo di San Donà, dove la salma arriverà dall'ospedale civile e dopo proseguirà per la cremazione.

Da alcuni anni Walter aveva ceduto l’attività di Isiata ad altri ristoratori che si sono susseguiti e avevano portato avanti la tradizione enogastronomica nella frazione sandonatese. Lui aveva lasciato il segno e caratterizzato un’epoca nella ristorazione del territorio.

Il suo era uno dei grandi nomi rimasti nell’immaginario della gente che voleva mangiar bene una volta seduta a tavola. Non solo buona cucina, ma anche storia e tradizione si univano in un perfetto equilibrio nel suo locale. Da Ramon era conosciuto in tutta la provincia di Venezia e anche oltre. Un locale famoso soprattutto per la cucina a base di pesce, il buon vino, l’atmosfera tipica del ristorante accogliente e di prestigio. Famosa la sua frittura di pesce e altri piatti cucinati al forno o alla griglia.

Walter era sempre molto presente in città, assieme ai tanti amici di una vita che ora piangono per la scomparsa improvvisa. Un uomo all'apparenza schivo e di poche parole, che soltanto con gli amici veri si apriva e discuteva animatamente non solo di cucina, ma anche di temi seri e d’attualità in cui emergeva tutto il suo carattere e soprattutto l'esperienza di un uomo che aveva vissuto sempre assieme alla gente e conosceva il mondo.

«Ci mancherà tanto», hanno commentato gli amici che si sono stretti attorno al dolore della famiglia, «per le sue battute sferzanti, il sorriso e l’espressione schietta di una persona autentica che non la mandava certo a dire e che con gli amici era sempre sincero e davvero unico per la simpatia e il magnetismo che aveva».