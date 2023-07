Morto l’ospite ustionato in casa di riposo a Pellestrina

É spirato all'alba di sabato mattina, 8 luglio, R.H. l'uomo cinese di 60 anni ricoverato nella casa dell'ospitalità di Pellestrina che domenica scorsa era rimasto coinvolto in un incendio nella sua camera da letto all'interno della struttura. Troppo importanti e troppo estese le ustioni riportate nella parte inferiore del corpo.

L'ospite non ce l'ha fatta e si è spento al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Padova, dove si trovava ricoverato in prognosi riservata. Il suo sogno di tornare in Cina, per rivedere la famiglia, non si è realizzato nonostante gli sforzi dei servizi sociali e anti tratta.

R.H doveva essere rimpatriato tra luglio e agosto ed era finalmente contento, una assistente del Comune di Venezia lo avrebbe accompagnato a Shanghai.

Adesso il fascicolo aperto in Procura per lesioni sarà modificato non appena l'avvenuta morte sarà notificata al pm che sta seguendo il caso e che ha fatto mettere sotto sequestro stanza e oggetti.