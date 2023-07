Morto Franco Busetto, la tromba dei “Batisto Coco”

È morto Franco Busetto, 76 anni, per 35 la tromba più famosa del gruppo veneziano Batisto Coco. È stato anche maestro di tromba nell’orchestra della Fenice. Era malato da tempo. È morto venerdì pomeriggio, lasciando i suoi fan, che ancora aveva, nello sconforto.

Nato nell’isola di Burano, ha studiato tromba al conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, dove si è diplomato nel 1967. Nel 1970 è entrato a far parte stabilmente dell’orchestra del teatro “La Fenice”, con la quale ha suonato assieme ai più grandi direttori (Muti, Abbado, Sinopoli, Maazel, Pretre) e nei più grandi teatri (Scala – Fenice – Roma). In tutti questi anni la sua carriera si e divisa tra musica classica (ha fatto parte di diversi gruppi di ottoni con i quali si e esibito in vari teatri: Venezia – Treviso – Padova – Bologna) e la musica leggera.

Eclettico, creativo, grande professionista. Ha suonato con Pino Donaggio, Lino Toffolo e vari gruppi di diversi generi musicali ottenendo grosse soddisfazioni in entrambi i campi. Ha suonato anche nella Venice Jazz Band, con la quale ha lavorato in Italia e all’estero. La sua musica è stata la sua vita.

E poi i Batisto Coco. Orchestra di salsa veneziana fondata nel 1985, ha avuto l’intuizione di sposare il dialetto veneziano e gli usi e costumi di Venezia con i ritmi di mambo, salsa, merengue e sòn. Con ironia i Batisto hanno attraversato oltre 30 anni di fenomeni di costume. Nella loro lunga attività hanno prodotto più di 10 dischi e si sono esibiti in centinaia di concerti in Italia e all’estero.

Busetto è stato una colonna portante del gruppo accanto a Eddy De Fanti, Massimo Bellio, Marco Musoni, Maurizio Pegoraro, Gianni Scanu, Giorgio Schiavon e Paolo Vianello.

L’amico Giorgio Schiavon, sassofonista del gruppo lo ricorda così in un post su Facebook: «Arriva così, in un tardo pomeriggio di venerdì, la notizia della scomparsa del mitico Franco Busetto. Dopo mesi di malattia si è spento oggi nella sua Venezia. Da parte mia gli sono grato per tutti i momenti passati fianco a fianco in 35 anni di sezione fiati dei Batisto Coco. Una montagna di ricordi che rimarranno per sempre dentro di me. Grazie Franco per tutto e un forte forte abbraccio a tutta la famiglia».