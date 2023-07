Una nuova Maturità dopo la laurea: Mattia ed Enrico senza limiti

I laureati tornano sui banchi di scuola. Ma niente seconde lauree, troppo impegnative e, soprattutto, poco pratiche. Scelgono gli istituti tecnici per affinare competenze specifiche da mettere in pratica nel proprio lavoro o per proporsi per nuove posizioni. Due di questi ex laureati, hanno frequentato il corso serale all’istituto Pacinotti conseguendo il massimo risultato.

Mattia Foffano, ha 48 anni, si è diplomato al liceo scientifico nel ’95 e ha conseguito la laurea in Ingegneria a Padova nel 2001. Dopo 20 anni di lavoro, complice la biografia di Steve Jobs e un nuovo lavoro, è tornato in classe, alle superiori. «Lavoravo in ambito gestionale lontano da casa, quando mi è capitata l’occasione di avvicinarmi l’ho accettata, ma avendo un nuovo ruolo avevo bisogno di approfondire tematiche specialistiche nell’ambito elettrotecnica che l’università non mi aveva fornito», racconta Mattia, che è anche padre di due figli di 15 e 12 anni.

«Per due anni i miei ragazzi hanno visto il loro papà svegliarsi alle 5 e studiare fino alle 7, 30 ogni mattina, prima di andare al lavoro. Ho voluto dimostrare loro che nulla ti è precluso, ma che se vuoi raggiungere un risultato devi fare fatica. Ho sacrificato del tempo ma ne è valsa la pena».

Anche Enrico Pavan è un laureato. In Economia, per la precisione, come il suo compagno di studi ha scelto il corso di studi serale del Pacinotti, indirizzo meccanica e maccatronica: «Avevo la curiosità di approfondire una materia diversa e il Covid è stata la molla che mi ha spinto a intraprendere questo nuovo percorso, che ho scoperto essere molto interessante e che ho portato a termine con entusiasmo».

Enrico Pavan

Anche Enrico ha conseguito il massimo dei voti all’esame di maturità. «Ho avuto la possibilità di ampliare le mie competenze anche in ambito tecnico ed essere aggiornato perché il mio lavoro ha a che fare con aspetti tecnici ben precisi. È stato un percorso culturale che ha avuto valore anche ai fini professionali. Non ho pensato a una seconda laurea perché manca un’offerta tecnica alternativa in città. Quello del Pacinotti è percorso e compatibile con gli orari di lavoro».

Ancora altri i centini usciti dal serale. Marco Gros ha frequentato l’indirizzo di meccanica impiantistica, la scuola gli ha permesso di cambiare lavoro da conducente di barche a idraulico e impiantista, soddisfatto: «Sono figlio di un genitore single e ho iniziato lavorare a 14 anni, con il Covid si è concretizzata la possibilità. Con il nuovo lavoro ho la possibilità di vedere di piu la mia famiglia e fare la professione che mi piace».

Marco Gros

Anche Altin Demiraj è uscito con il 100 dal serale: «Lavoro come meccanico e ho frequentato l’indirizzo di meccanica energetica. Avevo bisogno di un diploma perché avevo solo una qualifica, ora posso ambire ad altro se voglio. È stato piacevole fare l’esame e ho avuto molta soddisfazione con la seconda prova, il problema era complesso, ma avvincente».

Dorotea Aversa

Infine dal corso diurno, Dorotea Aversa è stata l’unica della classe ad uscire con 100. «Per la prima prova ho sceltola traccia su Piero Angela perché più pertinente al mio corso di studi. Mi sono specializzata in ambito scientifico e ho potuto fare esempi su innovazioni e nuove tecnologie, parlando dell’importanza della mente umana soprattutto in ambito della chimica verde». Dorotea si godrà le vacanze in Slovenia con la famiglia e a settembre comincerà il corso di laurea all’università di Padova, facoltà di Chimica e Tecnologie farmaceutiche.