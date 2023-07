Zaira, Daniele, Chiara & C.: dieci centini al Vendramin Corner di Venezia

Sono tanti gli studenti che hanno già appeso al muro la pergamena. Specie chi si è distinto ottenendo il tanto ambito 100 e che, finalmente, può meritatamente definirsi “ex allievo”. Tra i tanti ragazzi che hanno vissuto con trepidazione e impegno le fatiche degli Esami di Stato, fiocca una lista di centini meritevoli che hanno spinto sull’acceleratore alle prove finali. È pioggia di cento per il Polo Tecnico Professionale che brinda 10 centini di cui 3 lodi, dando conferma che a Venezia si continuano a coltivare eccellenze.

«Adesso è tempo di un po’di riposo» dice Zaira Montagner, centina in 5C dell’indirizzo biotecnologico «ma anche di meditazione sulla strada da intraprendere» perché si sta iscrivendo al test di ammissione per Biologia, dopo aver approfondito le scienze ambientali che tanto l’hanno appassionata.

Per tanti di questi giovani infatti l’inizio del percorso universitario è ormai alle porte, come per Chiara Ravagnin che ha ottenuto la votazione massima in 5A all’indirizzo sociosanitario «continuerò nel settore sociale perché ho capito che la mia missione è quella di favorire l’integrazione di bambini con difficoltà dell’apprendimento all’interno delle scuole». A commentare il suo brillante risultato è anche Marco Boscolo Moretto di 5B dell’indirizzo nautico, che ha spinto sull’acceleratore fino all’ultimo aggiudicandosi la lode, «molta gratitudine per il risultato» dice, «e soddisfatto per aver approfondito materie tecniche che mi hanno portato ad iscrivermi alla facoltà di matematica».

Un’altra lode per Pietro Ballarin Chinellato di 5C dell’indirizzo biotecnologico e che studierà presto scienze motorie per diventare preparatore atletico. E sull’impatto dell’emergenza sanitaria dice che questa non ha di certo fatto crollare il suo rendimento e le sue prestazioni scolastiche.

Pietro Ballarin Chinellato

Di fatto, però, si è trattato di maturandi che hanno vissuto la dura vicenda della pandemia con le tante difficoltà legate alla dad. Difficoltà non da poco, come per Daniele Bolgan che conquista il cento in 5C all’indirizzo nautico e commenta «non è stato il massimo soprattutto per le materie di indirizzo e per i laboratori che sono stati chiaramente penalizzati», mentre si guarda attorno alla ricerca di un lavoro negli uffici tecnici di Venezia. E c’è chi si imbarcherà a bordo di navi mercantili, come Tommaso De Bortoli, pieni voti in 5A dell’indirizzo nautico, per porterà avanti la tradizione d’eccellenza della città con la divisa di allievo ufficiale di coperta.