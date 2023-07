Auto travolge ciclista. Un morto a Dolo

Incidente mortale questa mattina verso le 10 in via Arino a Dolo Un'auto una Fiat 500 di color nero condotta da una quarantenne della zona stava percorrendo la strada da Dolo in direzione Arino.

Nella stessa direzione stava percorrendo la strada in bicicletta un 69 enne del posto. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto ha travolto il ciclista. L’uomo è rovinato a terra.

Immediatamente sono scattati io soccorsi. Anche la conducente dell'auto è subito scesa dal mezzo e ha cercato di prestare soccorso al ferito.

Dal vicino ospedale di Dolo è arrivata un'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso: troppo gravi i traumi riportati dall'uomo nello scontro.

Sul posto a rilevare il sinistro sono arrivati i carabinieri. La strada è stata chiusa per permettere i rilevi del caso. Ad assistere la conducente dell'auto sotto shock è arrivata l'avvocatessa Vincenza Alberini.

La viabilità è tornata alla normalità dopo che i mezzi posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria sono stati rimossi dal soccorso stradale.