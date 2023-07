Fiesso, accoltellato al torace durante una lite: è in Rianimazione

Lite all’interno dell’Hotel Riviera di Fiesso d’artico, uno degli ospiti viene accoltellato e finisce in Rianimazione all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Sul posto per capire cosa è successo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chioggia. Il fatto è capitato verso le 22 dello scorso 3 luglio.

La lite fra immigrati è scoppiata per futili motivi nell’ambito della struttura, una parola di troppo spintoni calci e sono usciti fuori i coltelli. Da una prima ricostruzione fatta sembrava che nessuno si fosse fatto male ma invece le cose sono andare in modo assai diverso. Uno degli ospiti un bengalese di 30 anni è stato raggiunto da colpi di coltello al torace.

Ne è seguito un gran parapiglia che ha investito diverse persone fino a che non è stata chiamata una ambulanza e dall’ospedale di Dolo sono arrivati i soccorsi sanitari. L’uomo era a terra sanguinante e i medici e gli infermieri hanno subito capito che le sue condizioni erano gravissime.

È stato portato a causa dell’accoltellamento d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove si trova ancora ora nel reparto di Rianimazione, dopo che le condizioni cliniche che in un primo momento sono apparse disperate.

Nei giorni scorsi il bengalese ha subito degli interventi chirurgici che ne hanno stabilizzato le condizioni di salute. Sul posto dopo quello che è accaduto sono intervenute ovviamente anche le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire dinamiche e responsabilità di chi ha accoltellato il bengalese trentenne. Nei confronti di chi ha tirato i fendenti l’accusa sarà gravissima: tentato omicidio e lesioni gravissime.

L’Hotel Riviera che si trova in Comune di Fiesso ai confini con quello di Dolo, poco distante dall’incrocio della Brentana con via Torre da qualche tempo ospita gestiti dalla cooperativa locale un gruppo di 60 richiedenti asilo provenienti per lo più dal medio Oriente dal Bangladesh ma anche da altre aree del mondo.

Tanti residenti nel corso del tempo si erano chiesti se vi fossero tensioni e problemi di sicurezza e ordine pubblico fra gli ospiti. Purtroppo lunedì sera il grave fatto ha confermato i timori.