Traffico illecito di rifiuti, condannati i Cosmo. Confiscati beni per 2,5 milioni

Traffico illecito di rifiuti, condannati i vertici della Cosmo Ambiente di Noale: un anno e sei mesi ciascuno per Claudio Cosmo, amministratore delegato della società e Nicola Cosmo, presidente del consiglio di amministrazione, e un anno a Francesco Valori, fino al 2016, responsabile tecnico. Inoltre la società, come pena accessoria, dovrà pagare una sanzione amministrativa di circa 90 mila euro. Inoltre il giudice monocratico ha ordinato la confisca di beni ai due Cosmo e alla società, per un controvalore di 2 milioni e mezzo di euro. Sempre i Cosmo hanno l’obbligo di smaltire le montagne di materiale sequestrato durante le indagini.

La condanna per il risarcimento dei danni alle parti civili con provvisionale è stata definita solo per Regione nella cifra di 20 mila euro e per Autostrade nella quantità di 360 mila euro circa. Per le altre parti civili la quantificazione sarà definita dal giudice civile.

I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2013 e il 2016. L’indagine del procuratore Giorgio Gava, della Direzione distrettuale antimafia, è venuta allo scoperto nel novembre 2018 quando i carabinieri Forestali di Mestre avevano sequestrato oltre 280mila tonnellate di rifiuti contaminati che erano stati mescolati con rifiuti in regola per ottenere un materiale, chiamato “Ecocem”, da usare per sottofondi e rialzi stradali.

Un cumulo di 80mila tonnellate era stato stoccato in un’area adiacente l’impianto di Noale mentre le altre 200mila nella cava Campagnola di Padernello di Paese. A dare lo spunto all’indagine, un’intercettazione nell’ambito dell’inchiesta sul sistema di mazzette architettato da Claudio Ghezzo, ex direttore commerciale di Veritas, nel quale lo stesso Ghezzo diceva di fidarsi, per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in particolare di due aziende del Veneziano, tra cui proprio la Cosmo. Era il 2015.

I prelievi effettuati dalla Procura in alcuni dei cantieri nei quali la Cosmo Ambiente fornì i propri materiali avevano fatto registrare degli sforamenti nei parametri di legge. Per gli inquirenti, la Cosmo incassava i soldi per il trattamento dei rifiuti da chi conferiva il materiale, ma grazie alla procedura non rispettosa delle norme aveva meno spese e impiegava meno tempo, con il risultato di produrre più “Ecocem”.

La ditta controllava i valori dei metalli pesanti attraverso il cosiddetto test di cessione prima che alla miscela venissero aggiunti calce e cemento che hanno la capacità di aumentare il grado di rilascio dei metalli pesanti in caso di dilavamento. Così i valori di inquinanti venivano “diluiti” e il test era conforme. Ma per il sostituto antimafia Giorgio Gava doveva essere fatto a prodotto finito.