Stadio e palazzetto a Tessera: ecco i fondi, ripartono le gare. Cantieri aperti per l’inizio del 2024

Vale 93.581.321,26 euro lo stanziamento che arriva a Venezia dal governo Meloni per il “Bosco dello sport”. I soldi negati dalla commissione Europea con il Pnrr, ritornano in laguna attingendo ai Fondi per i Piani Urbani Integrati e il Piano Nazionale Complementare. Ora che succede?

A Ca’ Farsetti c’è aria di grande soddisfazione e di fretta perché sulla tabella di marcia si sono già persi sei mesi. Sul via ai cantieri da 308 milioni l’ottimismo spinge a dire entro fine anno. La ragione corregge a inizio 2024.

Tra i primi atti concreti ci sarà quello di far ripartire le gare sospese in queste settimane. Era stata sospesa per tre mesi quella dello stadio, fermata prima dell’arrivo delle offerte degli operatori economici. Per le altre quattro gare sono stati differiti i termini di apertura delle buste, con l’incognita sulla partecipazione di ditte, vista l’incertezza della realizzazione.

Le gare sono quelle per il Completamento della nuova viabilità Tessera Aeroporto, per le opere a verde e di paesaggio, la urbanizzazione interna e l’Arena-palazzetto da 10 mila posti. Ma tecnicamente tutto passa, per prima cosa, dalla variazione di bilancio che va al voto del consiglio comunale giovedì 13 luglio. L’assessore al bilancio Michele Zuin già venerdì, davanti alle commissioni riunite, dovrebbe illustrare l’emendamento di giunta che prende atto dell’arrivo dei fondi del governo Meloni (il decreto è in pubblicazione in Gazzetta ufficiale) e il riconteggio della ripartizione dei fondi necessario, tra avanzo dell’amministrazione e soldi dello stato.

Di sicuro lo stadio viene realizzato con mutuo del Comune di Venezia. Anche la nota ministeriale ha precisato che i fondi non sono per lo stadio. Non è certo, al momento, se verrà anticipata l’esecutività del mutuo, oggi a valere sul 2025 mentre l’arena palazzetto è a bilancio per il 2023 e si farà, a questo punto, senza un secondo mutuo. In commissione, subito dopo l’annuncio dell’intervento del ministro dell’Interno Piantedosi assieme ai colleghi Giorgetti (Economia e Finanze) e Fitto (affari europei e Pnrr) Zuin ha dato i primissimi chiarimenti: «L’assegnazione consente di mantenere anche 20 milioni di “caro materiali” che non erano stati definanziati. Conseguentemente, l’amministrazione riuscirà a realizzare tutto quanto previsto, compreso lo stadio, limitando il ricorso all’indebitamento ai 95 milioni inizialmente previsti. Sarà un mutuo flessibile (a “tiraggio”). Ricordo che tale importo sarà nominale ma l’effettivo indebitamento sarà minore per il recupero di fondi derivante dall’acquisizione dei terreni da Cmv e gli aspetti fiscali legati alla gestione dell’Iva, che consentiranno un recupero stimato in circa 30 milioni».

Quindi, a conti fatti, l’indebitamento con mutuo sarà di 65 milioni di euro. Ma lo stadio perde 4 milioni di caro-materiali, non coperti.