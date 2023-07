Venezia, saldi estivi al via: tra sconti e promozioni la pioggia favorisce gli acquisti

Primo giorno di saldi, giovedì 6 luglio.Tutti a caccia dell’offerta. Nel veneziano, sia sa, c’è la più alta concentrazione di centri commerciali del Veneto e i templi dello shopping non si contano sulle dita di una mano. Il tempo è dalla parte dei giganti del commercio, perché in tanti oggi, vista la pioggia e la giornata che non prometteva sole, si sono messi in coda sia dal Litorale verso l’Outlet di Noventa, che in direzione Marghera, verso la Nave De Vero.

Code e centri commerciali

Dal centro commerciale “Porte di Mestre” che sta cambiando pelle, al centro commerciale Valecenter di Marcon a due uscite di tangenziale alla Nave De Vero di Marghera, si organizzano eventi musicali e iniziative dedicate a giovani e meno, per catalizzare i clienti. Alla Nave De Vero, poi, ha aperto Primark, il punto vendita del gigante irlandese, e si prevede che questo fine settimana in tanti faranno tappa per i saldi, che non si possono più chiamare di fine stagione da un bel pezzo.

Orari prolungati e navette

Quattro giorni di orario prolungato, con 12 ore di apertura non stop, per il primo weekend lungo dei saldi estivi al Noventa Designer Outlet. Da oggi 6 luglio a domenica l’outlet osserverà un orario speciale di apertura, dalle 9 del mattino alle 21. Nelle giornate di sabato e domenica è previsto anche un servizio di parcheggi extra nella zona industriale di Noventa, con un collegamento navetta gratuito da e per l’outlet attivo dalle 11 alle 22. Sarà disponibile il collegamento bus da Venezia, con partenze da piazzale Roma alle 9.25 e 13.25, dall’outlet alle 16.05 e 19.35.

Il bus ferma anche alla stazione di Mestre e all’aeroporto Marco Polo. È attivo inoltre il Noventa di Piave Designer Outlet Link, il nuovo servizio combinato treno più bus in partnership con Trenitalia. Negli ultimi mesi all’outlet ci sono state nuove aperture di negozi, con i marchi Iceberg, 100% Lino e Duvetica.

«Acquistate sotto casa per mantenere vivi i centri»

Giannino Gabriel presidente metropolitano di Venezia di Federazione Moda Italia lancia un appello rivolto al Veneziano: «Auspichiamo che le vendite trovino un buon riscontro, soprattutto nei negozi. I centri commerciali ci sono e sono numerosi, ma i negozi sono talvolta alternativi e propositivi. La stagione apre con ottimismo sull’onda degli sconti proprio per via del tempo, che finora è stato ballerino e non ha aiutato, per questo sui saldi le attività puntano. Invito ad acquistare nel negozio sotto casa che si ritiene vantaggioso e spesso si distingue sotto molti punti di vista dai giganti del commercio, per vivere meglio la città e mantenere aperti i negozi e con essi il tessuto sociale ed economico dei centri urbani».

I consumatori frenano

«Ci attendiamo una buona stagione di saldi visto che, a causa dell’inflazione, molte persone hanno preferito aspettare gli sconti codificati per legge per procedere con gli acquisti soprattutto di scarpe e capi di abbigliamento» commenta il presidente di Adico, Carlo Garofolini. «Una prima considerazione, però, é che gli affari quest’anno non saranno i migliori di sempre perché a Venezia, secondo i dati del Comune, su calzature e abbigliamento l’inflazione é superiore al 5 per cento contro un 3 per cento nazionale. Insomma l’inflazione si farà sentire anche sui saldi».

Infine: «Confermiamo poi che due negozi su tre stanno proponendo da diversi giorni oramai e come sempre i saldi ai clienti affezionati e fidelizzati». In che modo? «Il messaggino è il metodo più utilizzato da qualche anno».

Spesa media di poco sotto i 200 euro

Secondo il consueto studio di Confesercenti, la spesa media a persona sarà di poco superiore al 2022, sotto la soglia dei 200 euro.

Spiega il direttore Confesercenti metropolitana Venezia Rovigo, Alvise Canniello: «Partiamo dal fatto che il mese di maggio 2023 ha visto una netta contrazione delle vendite di capi di abbigliamento estivi a causa del meteo avverso. Il comparto ritiene di poter recuperare terreno con i saldi ma il dato finale verrà molto influenzato dall’inflazione. Risulta infatti evidente che la spesa media a persona per l’abbigliamento rimarrà leggermente superiore rispetto al 2022 (+5,2%) attestandosi comunque al di sotto dei 200 euro e venendo comunque interamente assorbita dall’aumento dell’inflazione (+7,3%)».

L’inflazione pesa

E ancora: «L’influenza dell’inflazione, sarà ancor più significativa se combinata con la riduzione della propensione al consumo che è un chiaro indicatore di quanto la crisi sia ancora persistente. Rispetto alla scorsa stagione aumenteranno di rilevanza nelle scelte dei consumatori i negozi di vicinato, in particolare a basso pezzo, a conferma della crescente ricerca di convenienza, mentre si normalizza il canale online».

Infine: rispetto ai saldi 2022 mantengono la consueta quota di mercato i prodotti tecnologici, avanzano viaggi e vacanze, tiene la spesa per la ristorazione.

Anche in questi casi tuttavia è l’effetto dell’inflazione a determinare l’aumento di spesa e non una reale indicazione di maggiore propensione all’acquisto.