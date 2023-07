Rapina nel sottopasso di via Dante a Mestre, è la sesta da inizio anno

Sesta rapina, dall’inizio dell’anno, nel sottopasso ciclopedonale di via Dante. Vittima un passante che stava rientrando a casa martedì sera intorno alle 23. A rapinarlo del portafogli e del telefonino sono stati tre individui, molto probabilmente nordafricani. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura.

Come gli capitava spesso l’uomo stava transitando nel sottopasso per rientrare a casa a Marghera da Mestre. Mille altre volte aveva incrociato tossicodipendenti e spacciatori che nel sottopasso i primi si bucavano e gli altri vendevano stupefacente. Quasi sempre, i pusher, soprattutto negli ultimi anni sono nigeriani. Mentre capita di incontrare nordafricani che vivono di espedienti anche per potersi pagare la dose giornaliera. Vivono di furti nei negozi, piccole rapine e scippi in strada.

E non mancano i casi in cui il furto si trasforma in rapina perché il derubato reagisce. Ed è quello successo martedì sera. L’uomo stava tranquillamente camminando verso casa e non si era accorto che tre persone lo stavano seguendo. Ad un certo punto lo hanno raggiunto e con una scusa si sono messi a parlare. Pochi attimi per distrarlo e uno gli ha preso il borsello con soldi e telefonino.

La vittima si è accorta che gli stavano rubando soldi e cellulare e ha reagito. Ma è stato inutile infatti i tre lo hanno strattonato e alla fine sono riusciti a prendere quello che volevano. Quindi la fuga. Si sono allontanati verso l’uscita di Marghera senza che il derubato potesse fare nulla per bloccarli. Le modalità usate dai tre hanno trasformato quello che all’inizio era un furto in una rapina a tutti gli effetti.

L’uomo a quel punto ha chiamato il 113. Ha raccontato l’accaduto agli agenti della volante intervenuta. Dei tre nessuna traccia. Ora saranno visionati i video delle telecamere di sicurezza che il Comune ha piazzato dentro e fuori il sottopasso. Telecamere che già in passato si sono dimostrate molto utili per individuare spacciatori e rapinatori che agivano nella zona.

Sempre più spesso a commettere questo genere di reati sono nordafricani, in particolare tunisini che un tempo vivevano spacciando e che ora diventati tossicodipendenti a loro volta non sono più affidabili per i trafficanti che li riforniscono. Diversi sono anche diventati italiani in quanto hanno sposato nostre connazionali. Sono praticamente gli unici tunisini con precedenti rimasti sulla piazza perché non possono essere rimpatriati.